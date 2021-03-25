Первокурсники московского вуза передали в ФСБ скриншоты студента, восхищавшегося терактом в Перми

18-летний студент Государственного университета управления угрожал сокурсникам устроить колумбайн на территории вуза, в личной переписке грозил смертью одному из студентов и восхищался недавним терактом, произошедшим в Перми.

Об этом сообщили студенты вуза, сокурсники агрессора, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сначала молодые люди обратились к замдиректора по безопасности вуза Валерию Редько, а после скриншоты переписки и аудиозаписи с голосовыми сообщениями передали в ФСБ.