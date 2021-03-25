«Незваный "гость" из Украины»: Поклонская показала видео с неизвестным, проникнувшим на территорию ее дома в Крыму

Как рассказала Поклонская, мужчина стучал во все двери, пока она была внутри со своей дочерью.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме», – пишет Наталья.

По ее словам, крымские правоохранители сообщили ей, что не видят состава преступления по факту произошедшего.

«Моего "гостя" отправили обратно в Украину – наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого», – заключила она.