Минприроды назначило главой природоохранной организации человека, пытавшегося продать тигра Амура

Сотрудники ФГУБ «Заповедное Приамурье» пожаловались на новое назначение из Минприроды: руководителем организации в ведомстве сочли нужным сделать Андрея Долина, который известен в Хабаровском крае скандалом с попыткой продажи тигра Амура. Он также учредил ООО «Природное наследие Дальнего Востока», занимающееся оптовой торговлей животных.

В своей петиции, адресованной Минприроды и Администрации президента, коллектив напоминает, что г-н Долин не просто фигурировал в скандале с продажей известного тигра Амура из приморского «Сафари-парка» в несуществующий «Краснодарский эколого-биологический центр Парк тигров», но также лишился должности главы зоосада им. Сысоева под напором общественности. Почему этого человека решили назначить главой «Заповедного Приамурья», работникам организации «совершенно непонятно».

«Коллектив ФГБУ «Заповедное Приамурье» опасается, что при директоре, имеющем отношение к такого рода деятельности и не имеющего какого-либо опыта работы в сфере территориальной охраны природы, сеть федеральных заповедных территорий в Хабаровском крае ожидает деградация», — пишут авторы петиции.

Они требуют, чтобы власти либо оставили во главе природоохранной организации действующего директора Владимира Андронова, либо хотя бы назначить на его место другого человека, у которого есть опыт работы в этой сфере.