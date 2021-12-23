Китай удвоил усилия по борьбе с COVID-19: изолирован город с 13 миллионным населением

В Китае ввели строгие ограничения для 13 миллионов жителей города Сиань после резкого увеличения новых случаев заражения коронавирусом. Какой штамм вируса, омикрон или дельта, преобладает у заболевших – не уточняется. Об этом сообщает AP.

В государственных средствах массовой информации Китая говорится, что власти приказали приостановить междугородные пассажирские перевозки, а всем жителям города оставаться дома. Покинуть Сиань можно только при наличии соответствующего сертификата. Приказ вступил в силу в полночь в среду.

Один раз в два дня разрешено выходить по одному человеку из каждой семьи на улицу за покупками первой необходимости. Это вызвало массовые закупки продуктов и товаров для дома.

«Мы не принимаем новых гостей, и никому из присутствующих не разрешается покидать отель, – рассказал администратор отеля Hanting в Сиане. – Включая гостей, мы должны проходить тест один раз в два дня. Это скажется на нашем бизнесе, и мы не знаем, как долго это продлится».

Ограничения в Сиане стали самыми жесткими после 2020 года, когда в городе Ухань было заблокировано 11 миллионов жителей. Такие меры призваны снизить риск новых заражений и остановить распространение коронавируса к началу зимних Олимпийских игр в Пекине.