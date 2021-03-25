«ДедМоробус» снова появился на улицах Петербурга

«ДедМоробус» курсирует от Московского вокзала до Дворцовой площади каждый день с 16:00 до 21:00. Маленький оркестр из Дедов Морозов будет радовать горожан до 30 декабря.

Новогодний проект «ДедМоробус» был создан в 2013 году. Каждый год, в канун праздника веселый автобус создает праздничную атмосферу на улицах города.