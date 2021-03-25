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«ДедМоробус» снова появился на улицах Петербурга

Сказочные персонажи дарят новогоднее настроение горожанам

Фото: instagram.com/dedmorobus

По улицам Санкт-Петербурга курсирует новогодний автобус «ДедМоробус». Красный старенький ЛАЗ-695 украшен гирляндами, на крыше – гора подарков. Об этом сообщает портал MR7.

Пассажиры праздничного автобуса – несколько Дедов Морозов с музыкальными инструментами. На остановках они выходят на улицу, исполняют новогодние мелодии, охотно фотографируются с прохожими. Сказочные персонажи Петрушка и Елочка дарят сувениры.

Фото: instagram.com/dedmorobus

«ДедМоробус» курсирует от Московского вокзала до Дворцовой площади каждый день с 16:00 до 21:00. Маленький оркестр из Дедов Морозов будет радовать горожан до 30 декабря.

Новогодний проект «ДедМоробус» был создан в 2013 году. Каждый год, в канун праздника веселый автобус создает праздничную атмосферу на улицах города.

Фото: instagram.com/dedmorobus
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