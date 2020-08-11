Артемию Лебедеву за пост о мощах — дать медаль! Андрей Кураев объяснил «Собеседнику» все насчёт «трупиков» в мавзолеях

"17 декабря Лебедев написал пост в Телеграме с критикой по поводу поклонения мощам святых. «Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?" — написал дизайнер.

На Лебедева обрушились и коммунисты (Зюганов), и церковники.

Дать разумное объяснение ситуации мы попросили Андрея Кураева, церковного деятеля, философа и просветителя, находящегося в опале у Патриарха.

— Во-первых, пост Лебедева не просто резкий — там был мат, — уточнил Андрей Вячеславович. — Во-вторых, там была фраза, что все святые — «законченные алкаши». Это элементарное нарушение этики: а) человеческой, б) журналисткой. Между прочим, среди святых множество мучеников, которые погибли в сталинских застенках. Они конченые алкаши, да? Лебедев готов сказать, что жертвы Освенцима все конченые алкаши и торгаши, да? Тогда почему он себе это позволяет? Это совершенно четко — хамство и непрофессионализм. И это не правовая оценка, а чисто человеческая и этическая. Должно быть, Лебедев сам был пьян, когда это извергал из себя.

— Ну, Артемий Лебедев человек одиозный и часто пишет провокационные посты, которые привлекают к себе внимание. Но все же Следственный комитет натурально начал проверку по статье...

— Если у человека есть желание привлечь внимание всех, то однажды среди этих всех окажется и полиция.

— Логично. Но интересно то, что на Лебедева ополчились разом и лидер КПРФ Зюганов, и РПЦ. А кто-то, может, и согласится с той частью поста, которая касается незахороненных трупов Ленина, Ким Ир Сена и Мао. Тут ведь какое-то дикое язычество. Вы так не считаете?

— Понимаете, советский коммунизм это своего рода генно-модифицированный продукт, сделанный из православия. И уже много раз все вспоминали знаменитые слова Блаженного Августина, что дьявол это обезьяна Бога. И много этого обезьяньего было в большевистском культе. В их ритуалах, праздниках, самосознании. Партия = церковь, Святая Троица = троица классиков марксизма-ленинизма, съезд Собора = съезды партии, Синод = мощи, иконы — это портреты вождей и так далее. Это довольно очевидно и это интересный повод для социокультурного анализа. Но опять же, отсюда следовало бы, что может быть, и церковным людям надо поосторожнее требовать ликвидации всех рудиментов этого культа? Потому что если это культ — значит, это что-то переживаемое так же как и мы своё переживаем. Ввиду исторического опыта, может быть, стоит нам поосторожнее танцевать на мозолях бывших чекистов? Ну а в целом, будь я Патриархом, я бы выписал Лебедеву какую-нибудь миссионерскую премию или медальку за это.

— А это почему?

— Тут очень просто. Например, если я повешу объявление «приходите дорогие люди в районную библиотеку, у меня будет лекция о православном почитании мощей», я не уверен что зал даже маленькой районной библиотеки будет полон. А подача Лебедева «а давайте-ка про мощи поговорим» дает возможность для масс-медиа и для церковных спикеров поговорить об этом на большую аудиторию. И если бы в ответ стали не грозить Следственным комитетом, а спокойно объяснять, что по такой-то причине культ мощей занимает такое-то место в православии и католичестве, то это было бы замечательной миссионерской реакцией. А звонить в полицию и кричать «держите хулигана!» — это не креативно, скажем так.

— Интересно, а такие провокации могут делать по предварительной договоренности?

— Ой, вы преувеличиваете интеллектуальный уровень участвующих сторон, я думаю.