Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах, ректора могли задержать по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. Другая версией называют коррупцию с федеральными деньгами.

Как отмечает газета, следственные действия прошли вчера.

По словам близкого к ректору сотрудника, Гафуров «заболел сегодня и на работу не выйдет».

В пресс-службе университета же заявили, что официально никакой информации им не поступало и они работают в прежнем режиме.

Ильшат Гафуров – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он является ректором КФУ с 2010 года. КФУ же является крупнейшим и одним из старейших вузов России. В нем обучается более 45 тыс. студентов, по количеству иностранных студентов он является вторым в России.