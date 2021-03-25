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Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

По данным источника в силовых структурах, его могли задержать по подозрению в рамках дела о заказном убийстве

Фото: rector.kpfu.ru

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах, ректора могли задержать по подозрению в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. Другая версией называют коррупцию с федеральными деньгами. 

Как отмечает газета, следственные действия прошли вчера. 

По словам близкого к ректору сотрудника, Гафуров «заболел сегодня и на работу не выйдет».

В пресс-службе университета же заявили, что официально никакой информации им не поступало и они работают в прежнем режиме. 

Ильшат Гафуров – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он является ректором КФУ с 2010 года. КФУ же является крупнейшим и одним из старейших вузов России. В нем обучается более 45 тыс. студентов, по количеству иностранных студентов он является вторым в России.

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