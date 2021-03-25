Задержан экс-депутат Госдумы Сергей Натаров

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края и экс-депутат Госдумы РФ Сергей Натаров был задержан вчера и находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, задержание связано с уголовным делом сына вице-спикера, экс-советника губернатора Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки, который был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не комментируют.

Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы от Красноярского края от партии ЛДПР. В 2021 году победил на выборах в Заксобрание края.