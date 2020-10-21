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Тишковец: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 54 года

Минимальная температура воздуха была зафиксирована в Тушино и Бутово – минус 22,9 градуса

Фото: Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 21 на 22 декабря стала самой холодной за 54 года для этой даты. В 1967 году 22 декабря температура опустилась до 22,8 градусов, в минувшую ночь - до 22,2 градусов. Об этом рассказал в своем Instagram.

«Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге – минус 19,6, в Строгино – минус 22, в Тушино и Бутово – минус 22,9 градуса. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года. В 1967 году минимальная температура составила минус 22,8 градуса», – рассказал Тишковец.

Он также добавил, что в Новой Москве воздух остыл до минус 25,1 градусов, а в Подмосковье самая низкая температура наблюдалась в Черустях (минус 28,8 градуса). 

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