Саратовский чиновник впал в депрессию из-за фразы журналистки «ждем очередной пакости» и потребовал от нее 1 млн

Глава Марксовского района Саратовской области Дмитрий Романов подал в суд на журналистку Ксению Чернову и потребовал взыскать с нее один миллион рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ИА «Свободные новости».

Как рассказала журналистка, Романов обвиняет ее в том, что она нанесла ему урон фразой «ждем очередной пакости», произнесенной с привязкой к его персоне. Согласно исковому заявлению, данные слова вызвали у чиновника «длительное депрессивное состояние» и нарушение сна, из-за чего он якобы даже обращался к врачу. В иске также говорится, что стресс от прочитанного значительно снизил его работоспособность.

«Истец просит учесть, что его должность является выборной, а значит, истцу пришлось давать пояснения относительно данного видеоролика депутатам районного собрания, отвечать на вопросы журналистов, что причиняло истцу дополнительные страдания», – отмечается в заявлении.

Помимо возмещения морального вреда в виде одного млн рублей, он требует признать высказывания Черновой порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и обязать опубликовать опровержение.