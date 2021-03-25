Самый удачный район для проживания в Санкт-Петербурге

Первым вопросом, которым интересуются все переезжающие, является поиск жилья. Это весьма непростое дело. Сначала пропишите или хотя бы чётко сформулируйте собственные представления, от которых потом будет зависеть ваше будущее место жительства.

Предпочитаете не пользоваться общественным транспортом? Тогда обратите внимание на Центральный район. Неплохая инфраструктура и площадки для детей есть в новых, но удалённых частях города. Важно понимать, чего хочется именно вам.

Самая лучшая недвижимость Петербурга - в его сердце, однако это целый квест найти здесь детские дворы. К тому же, тут нередко приобретают и продают коммунальное жильё.

Самые популярные районы Петербурга

Сложно так сразу определиться с лучшим районом для проживания в этом городе. Все они отличаются друг от друга. Каждый обладает своей уникальной историей и архитектурой.

В Красносельском и Кировском районах есть много садиков и школ. Здесь отличный жилой фонд. Стоимость съёма или покупки жилья в этом месте особо не завышена. Район отличается хорошей инфраструктурой, немалым числом парков и торговых центров. Также здесь есть пляж. В Московском живёт петербургская элита. Это место известно самой дорогой жилой площадью. Стоимость коммунальных услуг тут также приличная. Это же можно сказать о ценах на рынках и в магазинах. Однако нельзя не порадоваться чистоте и уюту данной местности. Тут много общественного транспорта, и недалеко находится аэропорт. Фрунзенский район считается идеальным местом для создания здесь своего семейного гнёздышка. Здесь расположены гипермаркеты, парки и продуктовые рынки. Не обделена местность школами, поликлиниками и детскими садами. Есть даже высшее учебное заведение. Пробки тут бывают только в час пик. Жильё в данном районе можно найти по относительно низкой стоимости. Красногвардейский и Калининский районы отличаются наличием большого количества свободного пространства. Это «зелёная» местность с большим количеством деревьев. Но здесь также расположены промышленные предприятия и далеко не идеальная инфраструктура. Одной из проблем Приморского района является трафик на дорогах, зато тут много зелени. А ещё вас порадует приятная цена недвижимости. Здесь довольно быстро развивается инфраструктура. Садиков и школ в районе достаточное количество. Девяткино является микрорайоном Ленинградской области. Стоимость покупки и аренды квартир в нём пока не кусается, но есть проблема с пробками даже в выходные. К тому же, здесь немного детских садов и школ. Архитектура Петроградского района – это особое наслаждение. Но многие здания нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас происходит активное озеленение этой части города. Школ и садиков тут предостаточно. Василеостровский представляет собой настоящий остров, со всех сторон окружённый водой. Здесь есть морской порт и прочие крупные предприятия. Жилой фонд района довольно ветхий, а когда наблюдается подъём воды – возможно частичное или полное его затопление. Тут сосредоточено немало городских развлечений и достопримечательностей, но часто бывают пробки. В Выборгской стороне много деревьев, хорошая инфраструктура, немало торговых центров, даже есть метро. Число садиков и школ этой местности радует. Цена квартир варьируется, можно подобрать и бюджетную. Хотя здесь расположено шесть станций метро, многие жители пригорода ездят отсюда в центр, соответственно, пробки и заполненное метро обеспечено.

Приезжайте в интересующее вас место лично, почитайте о нём в социальных сетях. Во время знакомства с местностью остановитесь в апарт-отеле, гостинице или хостеле и сделайте свой окончательный выбор.