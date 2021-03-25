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Россиянин потребовал от Деда Мороза 10 млн и исполнение его желаний через суд

В иске говорится, что Дед Мороз не исполнял свои обязательства, тем самым причинив вред истцу в виде нравственных страданий

Фото: Издание Подъем/Скриншот из фильма Плохой Санта

Юрист из Санкт-Петербург Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза из-за неполученных подарков и неисполненных желаний на протяжении 23 лет. 

Как рассказал истец изданию «Подъём», главный сказочный персонаж Нового Года не исполняет взятые на себя обязательства, и Игорь этим возмущен.

«За этим волшебником стоит полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян, которые тешат себя надеждами о том, что загаданные под бой курантов желания исполнятся, но по факту от этого обогащаются определённые люди. С них я и хочу получить 10 миллионов и затребовать подарки», – сказал Мирзоев.

Как отмечается, иск направлен в Великоустюгский районный суд Вологодской области. В нем говорится, что ответчик (АО Дед Мороз) с 1998 года (с даты его основания) не исполняет своих обязательств, тем самым причинив вред истцу в виде нравственных страданий.

В суде заявили, что когда получат заявление, судья будет решать вопрос, принимать ли его к рассмотрению, оставить без движения или вообще отказать в принятии. «Нормальный человек мог бы такой иск написать?» – задают они риторический вопрос. 

Фото: Издание Подъем
Фото: Издание Подъем
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