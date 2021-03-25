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Россиянин облил бывшую сожительницу бензином и поджег, чтобы проверить не ведьма ли она

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал частично, теперь он отправится в колонию

Фото: Дмитрий Мальтера

Жителя города Новоаннинский в Волгоградской области приговорили к 2,5 годам колонии за поджог бывшей сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В мае 2021 года 40-летний Андрей Атарщиков во время застолья поссорился со бывшей сожительницей, которая не захотела возобновлять с ним близкие отношения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый вдруг предположил, что женщина ведьма, поскольку у неё светятся глаза, и решил проверить горит она или нет. Он принес канистру с бензином, облил потерпевшую и поджёг. 

Женщина загорелась. Она пыталась потушить огонь руками, подсудимый также пытался погасить пламя - он поливал ее водой. Когда огонь был потушен, он уложил потерпевшую в кровать и обработал ожоги мазью, после чего женщина уснула. Утром потерпевшей стало хуже, её подруга вызвала скорую помощь. Очнулась женщина уже в ожоговом центре города Волгограда.  

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал частично, в содеянном раскаялся. 

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание показания потерпевшей, пояснившей также, что материальный ущерб и моральный вред ей возмещен в полном объеме, суд признал подсудимого виновным по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рубрика: Общество

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