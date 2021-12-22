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Проработавший месяц мэр Краснодара Алексеенко задержан, у него проходят обыски

Он был избран главой города 17 ноября. Причины задержания не уточняются

Фото: Global Look Press

В Краснодаре проходят обыски у мэра города Андрея Алексеенко. Как сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники, Алексеенко задержан, его везут на допрос. У него дома, а также в мэрии Краснодара проходят обыски.

21 октября текущего года Андрей Алексеенко стал исполняющим обязанности мэра Краснодара, а 17 ноября был избран главой. До этого Алексеенко был заместителем главы Туапсинского района, заместителем главы региона по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, первым заместителем главы администрации губернатора Кубани. 

По данным телеграм-канала Shot, мэра Краснодара подозревают в том, что он получил взятку в размере 1 млн 600 тысяч рублей от застройщика. По предварительной информации, за это вознаграждение он обещал ускорить оформление нужных документов для ввода в эксплуатацию домов.

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