Проработавший месяц мэр Краснодара Алексеенко задержан, у него проходят обыски

В Краснодаре проходят обыски у мэра города Андрея Алексеенко. Как сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники, Алексеенко задержан, его везут на допрос. У него дома, а также в мэрии Краснодара проходят обыски.

21 октября текущего года Андрей Алексеенко стал исполняющим обязанности мэра Краснодара, а 17 ноября был избран главой. До этого Алексеенко был заместителем главы Туапсинского района, заместителем главы региона по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, первым заместителем главы администрации губернатора Кубани.

По данным телеграм-канала Shot, мэра Краснодара подозревают в том, что он получил взятку в размере 1 млн 600 тысяч рублей от застройщика. По предварительной информации, за это вознаграждение он обещал ускорить оформление нужных документов для ввода в эксплуатацию домов.