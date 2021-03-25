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«Не бережешь ты себя, Володин, все о народе думаешь, золотой ты наш человек»

В сети иронично отреагировали на слова спикера Госдумы, который среди главных бед, наряду с бедностью и ковидом, «забыл упомянуть коррупцию»

Фото: Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил основные вызовы будущего года, первый из которых, по его мнению, - борьба с коронавирусом.

«Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается - не только перед нашей страной, но и перед всем миром», - отметил он, общаясь с журналистами.

Также в рамках международной повестки парламентарии продолжат законодательно закреплять принятые главой государства решения. Володин назвал внешнюю политику России достаточно эффективной и добавил, что «если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», однако вызовов на международном уровне предостаточно.

Внутри же страны, с его точки зрения, необходимо сосредоточиться на преодолении бедности.

Неудивительно, что слова Володина были приняты в соцсетях с иронией, ведь «с бедностью уже 20 лет борются, да все никак не победят».

«Готов идти волонтером на борьбу с бедностью. Подготовлен к любым условиям, буду раздавать деньги бедным хоть во временных палатках, хоть на улице. Жду команды от правительства и оборудование», - иронично написал читатель.

«Методом борьбы с бедностью будет доказавшая свою эффективность манипуляция со статистикой?» - уточнили у Володина.

«А как же коррупция, уже победил? Год назад пенсионерке ведь обещал. Или забыл уже?» - уточнили у спикера Госдумы, вспоминая его памятную встречу в Саратове.

«В 2005 году Путин сказал то же самое и про бедность, и про ВВП. Нацпроект был рассчитан до 2020 года. Там ещё и звучала фраза о доступном жилье для каждой молодой семьи. Опять на те же грабли?!» - в шоке россиянин.

«Наше правительство с бедностью борется с 2000 года. А вот богатых всё больше и цены всё выше. Ну, никак не могут эту проблему побороть или просто делают вид, что идёт какая-то возня!» - рассержен читатель.

«В своём узком кругу они её успешно победили…» - уверен пенсионер.

«Очередные громкие и нужные заявления правителей, но никакой конкретики и никаких путевых действий!» - считает экономист.

«Как понимать слово борьба? Я вижу, что на мою зарплату с каждым днем купить могу все меньше! Вижу, как вводят новые штрафы, законодательно прессуют бедствующих предпринимателей. Расширяют полномочия силовиков. Это борьба не с бедностью, а с бедными!» - уточняет девушка.

«Не бережешь ты себя Вячеслав Викторович, все о народе думаешь, золотой ты наш человек!» - завершил россиянин дискуссию ироничным постом.

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