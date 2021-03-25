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Вчера, в 22:50

Губернатор пожаловался, что денег ему едва хватает на ипотеку, а на новое авто – уже нет

Зарабатывает глава региона порядка 250 тысяч в месяц, но даже с таким доходом купить новую машину он не может

Фото: Global Look Press

Антон Алиханов

Глава Калининградской области Антон Алиханов в ходе интервью посетовал журналистам, что не может позволить себе купить новое авто, когда его спросили, купил бы он себе электрокар. По его словам, авто лучше Volkswagen Tiguan, который у него сейчас, он приобрести не может, не залезая в кредит.

«Мне бы с ипотекой разобраться. Да что там электрокар? — жалуется губернатор в разговоре с РИА Новости. — Я в конце прошлого года получил 13-ю зарплату, решил пойти посмотреть на машины. Посмотрел на цены и понял, что единственное, что я могу себе купить, продав свою единственную машину, это точно такую же машину, и еще, может быть, придется брать кредит».

Согласно декларации чиновника, за 2018 год он заработал 3,5 млн рублей (290 тысяч в месяц), а за 2019 — 2,8 млн (230 тысяч в месяц). В 2020 году он задекларировал 20,5 млн рублей, однако одновременно из его декларации пропала, вероятно, проданная квартира в 57,1 квадратного метра. За этот год он также отказался от квартиры в 248.3 квадратного метра, которая находилась у него в пользовании.

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