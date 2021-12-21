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Чиновники не откажутся от иностранного гражданства еще минимум год, подорожание тарифов по ОСАГО и другие главные новости к 22 декабря

Коротко об основных событиях к утру среды

Фото: Global Look Press

Госдума отложила срок отказа чиновников от иностранного гражданства. Российский парламент принял закон, который продляет крайний срок, до которого госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей. Таким образом, предельный срок продлили с февраля 2022 года до 1 января 2023 года. По истечении этого срока чиновники, не представившие документы, подтверждающие отказ, должны быть уволены. 

Цены на полисы ОСАГО могут увеличиться в 2022 году вместе с выплатами. Как сообщают «Ведомости», Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях обязательного страхования автогражданской ответственности, которые предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, его предлагается увеличить в 4 раза с 500 000 до 2 млн руб, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации. По оценкам профессионального сообщества, каждая из двух инициатив приведет к повышению средней стоимости полиса автогражданки примерно на 1000 руб, а средняя выплата может вырасти на 20–50%. 

ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире на 9% за последние семь дней. Как передает ТАСС данные организации, с 13 по 19 декабря в мире было выявлено 4 177 622 инфицированных и зарегистрировано 44 616 летальных исходов, это на 2% и 9% меньше, чем за предшествующую неделю. Значительный рост заболеваемости (на 53%) и смертности (на 15%) зафиксирован в Африке и в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%), при этом число летальных исходов там уменьшилось (на 6%). В Европе заболеваемость снизилась на 3%, а смертность на 7%. В Америке число новых случаев уменьшилось на 10%, а в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье – на 12%. Существенное снижение смертности зарегистрировано в Америке (на 15%) и Восточном Средиземноморье (на 12%).

Российский фильм «Разжимая кулаки» не вошел в шорт-лист премии «Оскар». Как сообщает Американская киноакадемия, в финальную стадию в номинации «Лучший иностранный фильм» вошло 15 картин, среди них «Великая свобода», «Детская площадка», «Лунана: Як в классе», «Беги», «Купе № 6», «Рука Бога», «Хороший босс» и другие. Российский фильм в список не попал. Ранее фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», который был отмечен «особым взглядом» на Каннском фестивале, вошел в список из 93 картин, претендующих на победу на 94 ой церемонии вручения премии «Оскар».

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