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Адвокат - про шансы жалобы блогера Юрия Хованского в ЕСПЧ

Хованского обвиняют в оправдании терроризма

Фото: Instagram

Видеоблогер и рэпер, арестованный за исполнение песни о теракте на Дубровке, обратился в Европейский суд по правам человека.

-Жалобу блогера Юрия Хованского в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), скорее всего, зарегистрируют в 2022 году, так как процедура занимает обычно месяц, - рассказал NEWS.ru адвокат Александр Передрук. - Cуществуют все основания полностью удовлетворить требования заявителя по поводу нарушения его права на свободу и личную неприкосновенность.

Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма за исполнения песен про боевиков.

-Мы опираемся на прецедентную практику ЕСПЧ в этих вопросах. Я считаю, что есть основания удовлетворить все требования заявителя Юрия Хованского о нарушении его права на свободу и личную неприкосновенность. Мы надеемся, что в ЕСПЧ установят нарушение его прав и назначат ему справедливую компенсацию. Мы будем настаивать на пересмотре всех судебных актов, вынесенных по делу. ЕСПЧ сам устанавливает размер компенсации. Я чаще всего прошу присудить ту сумму, которую суд сочтёт нужной, — высказался Передрук.

Дело Хованского строится, в основном, на показаниях троих жителей Санкт-Петербурга. Их свидетельства очень похожи, а местами повторяют друг друга почти дословно. Свидетели показали, что в 2018 году случайно услышали песню Хованского на улице или в баре, спустя 2,5 года нашли её в интернете, после чего обратились в Центр «Э» МВД.

Рубрика: Общество

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