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В России выявили менее 26 тысяч случаев COVID-19. Петербург обогнал Москву по новым заболевшим

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса

Фото: Global Look Press

В России продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки в в стране выявлено 25 907 новых случаев, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, зафиксировано 1 027 летальных исходов, полностью выздоровели еще 40 219 человек, следует из данных оперштаба.

В Санкт-Петербурге за 20 декабря было выявлено 2075 новых заболевших, таким образом он обошел Москву и стал лидером по приросту новых случаев по стране. В Москве же за сутки выявили 1906 заболевших. Среди лидеров по заболеванию также Московская область (1811), Красноярский край (652), Пермский край (615).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса, зафиксировано 299 249 летальных исходов, выздоровели 9 055 199 человек.

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