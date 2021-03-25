В России выявили менее 26 тысяч случаев COVID-19. Петербург обогнал Москву по новым заболевшим

В России продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки в в стране выявлено 25 907 новых случаев, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, зафиксировано 1 027 летальных исходов, полностью выздоровели еще 40 219 человек, следует из данных оперштаба.

В Санкт-Петербурге за 20 декабря было выявлено 2075 новых заболевших, таким образом он обошел Москву и стал лидером по приросту новых случаев по стране. В Москве же за сутки выявили 1906 заболевших. Среди лидеров по заболеванию также Московская область (1811), Красноярский край (652), Пермский край (615).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса, зафиксировано 299 249 летальных исходов, выздоровели 9 055 199 человек.