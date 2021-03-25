Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:56

В Гонконге непривитых госслужащих обяжут каждые три дня сдавать ПЦР-тест на COVID-19

Не получившие первую дозу вакцины должны проходить тестирование в нерабочее время и оплачивать тесты за свой счет

Фото: Global Look Press

Правительство Гонконга ужесточает ограничения против коронавируса и вводит с 28 декабря правило, по которому государственные служащие, не получившие первую дозу вакцины от COVID-19, должны проходить тестирование один раз в три дня, а не один раз в неделю как было ранее. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Ужесточение антиковидных мер связывают с растущей угрозой на фоне увеличения числа случаев заражения мутантными штаммами COVID-19. 

Государственным служащим, которые не могут пройти вакцинацию от COVID-19 из-за состояния здоровья, подтвержденного действующей медицинской справкой, разрешат проходить тесты в общественных центрах тестирования в течение трех дней. это не влияет на работу ведомства. Таким сотрудникам также будет возмещены расходы на тестирование.

При этом, не получившие первую дозу вакцины, должны проходить тестирование один раз в три дня в нерабочее время и оплачивать тесты за свой счет.

Как отмечается, в настоящее время 96% государственных служащих уже приняли первую дозу вакцины.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 14 минут назад

Игорь Золотовицкий: Объединить МХАТ и МХТ уже не получится. Оба театра пошли по своему пути

Общество 36 минут назад

Страницы биографии Арифа Керимова

Общество 37 минут назад

«Придётся платить из своего кармана». Какие последствия ждут виновника аварии с 20 автомобилями

Общество 1 час назад

Еву Меркачёву исключили из общественного совета ФСИН. Ее место займет «разоблачитель иноагентов» Александр Ионов

Происшествия 1 час назад

В Томске задержали мужчину, устроившего пожар в «Ленте», им оказался сотрудник магазина

Общество 2 часа назад

Прокурор требует отправить помочившегося на стенд с ветераном москвича в колонию на 5 лет

Общество 2 часа назад

Буллинг начинается с учителя: школьный психолог рассказала о работе с детьми, которых травят

Политика 3 часа назад

Пресс-конференция Путина-2021. Какие вопросы попадут под запрет

Политика 3 часа назад

Задержанная вместе с Протасевичем россиянка Софья Сапега просит Лукашенко о помиловании

Общество 3 часа назад

Суд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Зуева, несмотря на реакцию Путина

Общество 5 часов назад

Омикрон захватывает США. До 90% заражений новым штаммом

Общество 5 часов назад

«Расстреливать непривитых собрались?»: соцсети обеспокоены появлением ГОСТа о срочных массовых захоронениях

Общество 5 часов назад

В России выявили менее 26 тысяч случаев COVID-19. Петербург обогнал Москву по новым заболевшим

Происшествия 6 часов назад

Массовая авария с участием около 10 авто произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Общество 7 часов назад

Семьям с детьми будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Такой законопроект внесен в Госдуму

Общество 8 часов назад

Мутко: процентные ставки по ипотеке в 2022 году вновь превысят 10%

Общество 9 часов назад

Мигрантам выдадут чипы с отпечатками пальцев, ГОСТ о массовых захоронениях, первая смерть от омикрона в США, главное к 21 декабря

Происшествия 10 часов назад

Губернатор Кузбасса попал в ДТП, когда ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная»

Общество 17 часов назад

Навальный изучает разутюживание, а «Яблоко» практикует закукливание: новости к полуночи 20 декабря

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика