В Гонконге непривитых госслужащих обяжут каждые три дня сдавать ПЦР-тест на COVID-19

Правительство Гонконга ужесточает ограничения против коронавируса и вводит с 28 декабря правило, по которому государственные служащие, не получившие первую дозу вакцины от COVID-19, должны проходить тестирование один раз в три дня, а не один раз в неделю как было ранее. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Ужесточение антиковидных мер связывают с растущей угрозой на фоне увеличения числа случаев заражения мутантными штаммами COVID-19.

Государственным служащим, которые не могут пройти вакцинацию от COVID-19 из-за состояния здоровья, подтвержденного действующей медицинской справкой, разрешат проходить тесты в общественных центрах тестирования в течение трех дней. это не влияет на работу ведомства. Таким сотрудникам также будет возмещены расходы на тестирование.

При этом, не получившие первую дозу вакцины, должны проходить тестирование один раз в три дня в нерабочее время и оплачивать тесты за свой счет.

Как отмечается, в настоящее время 96% государственных служащих уже приняли первую дозу вакцины.