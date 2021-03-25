Семьям с детьми будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Такой законопроект внесен в Госдуму

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму проект закона, по которому предлагается установить ежемесячную выплату 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети младше 18 лет. Документ зарегистрирован, направлен Председателю Госдумы и опубликован в электронной базе.

Ежемесячный базовый доход предлагают ввести с 1 января 2022 года. При этом предлагается установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года.

По оценке авторов инициативы, выплаты получат до 60 млн человек. Из бюджета на эти цели потребуется до 7,2 трлн руб.