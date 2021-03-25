Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:21

Семьям с детьми будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Такой законопроект внесен в Госдуму

Ежемесячный базовый доход предлагают ввести с 1 января 2022 года

Фото: Global Look Press

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму проект закона, по которому предлагается установить ежемесячную выплату 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети младше 18 лет. Документ зарегистрирован, направлен Председателю Госдумы и опубликован в электронной базе.

Ежемесячный базовый доход предлагают ввести с 1 января 2022 года. При этом предлагается установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года. 

По оценке авторов инициативы, выплаты получат до 60 млн человек. Из бюджета на эти цели потребуется до 7,2 трлн руб.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 часа назад

Алексей Иванов: «Если вам хочется искать блох – пожалуйста, самовыражайтесь на блохах»

Общество 19 минут назад

Омикрон захватывает США. До 90% заражений новым штаммом

Общество 37 минут назад

«Расстреливать непривитых собрались?»: соцсети обеспокоены появлением ГОСТа о срочных массовых захоронениях

Общество 42 минуты назад

В России выявили менее 26 тысяч случаев COVID-19. Петербург обогнал Москву по новым заболевшим

Происшествия 2 часа назад

Массовая авария с участием около 10 авто произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Общество 3 часа назад

Мутко: процентные ставки по ипотеке в 2022 году вновь превысят 10%

Общество 4 часа назад

Мигрантам выдадут чипы с отпечатками пальцев, ГОСТ о массовых захоронениях, первая смерть от омикрона в США, главное к 21 декабря

Происшествия 5 часов назад

Губернатор Кузбасса попал в ДТП, когда ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная»

Общество 12 часов назад

Навальный изучает разутюживание, а «Яблоко» практикует закукливание: новости к полуночи 20 декабря

Политика 13 часов назад

Консервация «Яблока»: депутат МГД Дарья Беседина прокомментировала свое возможное исключение из партии

Общество 13 часов назад

Ройзман про закон о пытках: «Сложнее будет получить условно и выйти по УДО»

Общество 15 часов назад

Бизнес-коуч требует от Ксении Собчак ₽100 000 за унижение цыган

Общество 17 часов назад

Gulagu.net опубликовал записи с пытками и имитацией самоубийства предположительно в красноярской тюрьме

Происшествия 18 часов назад

Корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами вернулся на землю

Общество 20 часов назад

«Каникулы никому не нужны»: Онищенко назвал «глупостью» идею сделать 31 декабря выходным

Общество 20 часов назад

Мигрантам, которые не прошли обязательную дактилоскопию или заражены ВИЧ, ограничат срок пребывания в РФ

Политика 20 часов назад

Попытка не пытка. О чем новый закон против пыток

Общество 20 часов назад

Ева Меркачева: «Никто не хочет, чтобы ломалась система пыток»

Общество 21 час назад

«Пенсионеры – это люди, которые истребляются»: депутат Госдумы Делягин заявил об осознанном избавлении от пенсионеров в РФ

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика