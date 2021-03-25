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Прокурор требует отправить помочившегося на стенд с ветераном москвича в колонию на 5 лет

Это максимальный срок по этой статье

Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура запросила пять лет в исправительной колонии общего режима для 19-летнего Матвея Юферова, который в конце ноября опубликовал фото, где он помочился на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Помимо этого, обвинение требует лишить его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на такой же срок.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Как установили следователи, ночью 25 ноября 2021 года, обвиняемый, находясь на аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны в районе Измайлово города Москвы, совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, - осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу. Свои преступные действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в социальной сети. 

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