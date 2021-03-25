«Придётся платить из своего кармана». Какие последствия ждут виновника аварии с 20 автомобилями

21 декабря на ТТК Мосвы столкнулись порядка 20 автомобилей - 2 человека пострадали, все машины получили повреждения. Движение в районе аварии было затруднено, сообщили в московской дорожной инспекции.

Предполагаемый виновник аварии вел себя неадекватно - он кричал и бросался на сотрудников МЧС. Сообщалось, что это 34-летний сын столичного бизнесмена Константина С.

Пока непонятно, что стало причиной острой реакции водителя - алкогольное или наркотическое опьянение, либо посттравматический стресс. Мужчине предстоит пройти медосвидетельствование. Если оно покажет наличие в крови алкоголя или наркотиков, наказание будет самым суровым.

-У меня тоже был клиент с подобной реакцией - заведённый. Он был заведённый, так как не хотел лишиться прав, а очевидец говорил, что он пьяный, хотя он был абсолютно трезвый, - поделился с NEWS.ru юрист Дмитрий Славнов. - Может, у него посттравматический шок, может, переживает. Если установят, что он пьяный, то ему придётся за всё платить из своего кармана. Если у машины отказали тормоза — вина автопарка, выпустившего рейс, насколько я понял, это какой-то рейсовый автобус. А если трезвый, но перепутал педали, то страховая компания покроет расходы.