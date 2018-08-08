Исхитрись–ка мне добыть

То – Чаво Не Может быть!

Запиши себе названье,

Чтобы в спешке не забыть!

А не выполнишь к утру-

В порошок тебя сотру,

Потому как твой карактер

Мне давно не по нутру.

Так что неча губы дуть,

А давай скорее в путь!

Государственное дело -

Ты ухватываешь суть?

В Тульской области, как в сказке Филатова «Про Федота – стрельца», продолжается слушание уголовного дела о внедрении информационной системы по программе модернизации здравоохранения, которая оплачена, но якобы не существует совсем. Итак, все по порядку.

В Тульской области установлена одна из самых успешных региональных цифровых систем здравоохранения в России.

Еще в 2018 году - будучи министром здравоохранения РФ Вероника Скворцова при посещении региона отметила высокую степень электронного документооборота в информационной системе здравоохранения. Ей были продемонстрированы предварительная запись на прием через сайт или колл-центр, который специально был создан под программу модернизации здравоохранения, а так же через Инфомат. Было продемонстрировано картохранилище медицинских карт.

Уже позже, в феврале 2021 года Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъекта РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Его лидерами стали Тульская и Тамбовская области, сообщил журналистам вице–премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев на совещании пояснил, что рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, а так же межведомственное электронное взаимодействие – пояснили в аппарате вице–премьера.

Вроде все понятно, и регион в числе первых, однако в Тульской области продолжается суд по делу о якобы растрате бюджетных средств со стороны экс-министра инноваций, связи и вопросов открытого управления региона Артура Контрабаева и совладельца компании «Смарт Дельта Системс» Алексея Черноусова. Бывший чиновник отвечал за создание и внедрение региональной информационной системы здравоохранения в 2013 году, а фирма бизнесмена выполнила работы. В итоге следствие обвинило их в растрате 68 миллионов рублей - это полная стоимость трех контрактов. То есть, по версии правоохранительных органов, система, которая работает до сих пор и является, по мнению Минздрава РФ и курирующего вице-премьера РФ, одной из лучших в стране, попросту не существует. Разбираемся, как это вообще возможно.

Артур Контрабаев назначен «IT-директором» Тульской области в 26 лет - после работы в российских представительствах Panasonic и Microsoft. Назначение на должность произошло в 2011 году - и молодой руководитель сразу же занялся так называемой «Программой информатизации здравоохранения области в период с 2010 по 2012 годы» - стояла задача автоматизировать запись в поликлиники. В итоге местные власти провели тендер.

В контракте 2013 года шла речь о развертывании 2-х модулей (запись к врачу и медицинская карта) соответствующей системы в 82 медучреждениях региона, на определенное количество автоматизированных рабочих мест. Еще в двух, помимо записи в поликлиники, должна была появиться программа с расширенными модулями. Компания, первоначально выигравшая торги, отказалась от работы через месяц, заявив, что за те деньги и сроки, которые готовы потратить в региональном правительстве, выполнить задачу невозможно. Тогда контракт после повторных торгов получила «Смарт Дельта Системс» - компания уже работающая на рынке в рамках оказания данных услуг. Черноусов пошел на снижение цены за счет того, что после установки системы власти брали часть работ на себя, по разворачиванию и установки модулей во всей остальной системе здравоохранения региона. По меркам других регионов стоимость разработки и установки данного продукта невысокая, но и регион считался небогатым. В 2012 году система была установлена в рамках тестирования - и на декабрь 2013 года на прием к врачу через интернет записалось уже 800 тысяч человек. Но это следствие не устраивает.

В течение четырех лет система работала без нареканий - все были довольны: и врачи, и жители. Власти не высказывали претензий, для жителей появился выбор каким способом записаться к врачу, вызвать врача на дом и не тратить целый день, стоя под дверью кабинета врача.

Однако в 2017 году Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч.1ст. 286 УК РФ в отношении Артура Контрабаева - чиновника, который в 2015 году покинул ее властные структуры, обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Контрабаев и «иные неустановленные лица» допустили, что из бюджета потратили лишние 13 млн. рублей на «Программу информатизации здравоохранения Тульской области» в период установки системы. Обыски прошли не только в квартирах фигурантов, но и в министерствах здравоохранения и информатизации региона. Сотрудники правоохранительных органов хотели найти подтверждение того, что деньги истрачены, контракт не выполнен, а приемка работ была фиктивной - и это при работающей электронной регистратуре, которой люди пользуются не первый год. В итоге дело ожидаемо развалилось - его прекратили летом 2020 года, за отсутствием состава преступления. Однако кого-то в СК это не устроило, и они пошли дальше, возбудив новое уголовное дело: на этот раз о растрате по ч.4 ст.160 УК РФ. Повод старый - контракт не выполнен, система не существует. Правда абсурдные вещи )))

В очередном судебном заседании экс министр заявил: « ….меня незаконно привлекли к уголовной ответственности, незаконно возбудили первое уголовное дело, которое уже закрыли, более того, мы ждали год, чтобы следствие не отменило свое решение , поскольку мы хотели пойти в суд. Потому что там явно незаконное привлечение меня к уголовной ответственности в течении 3х лет. Они закрыли это дело с формулировкой «отсутствие состава преступления». Потом на этих же фактах возбуждают новое уголовное дело. Это явное нарушение всех конституционных прав. Прокурор умышленно затягивает дело, постоянно задаются вопросы, которые не относятся к делу. Обвинение мне никто объяснить не может. Ни одного свидетеля не пришло и не сказало, что там нет никакого РИСЗ» (региональная информационная система здравоохранения).

Почему следствие так упорно утверждает, что контракт не выполнен, хотя система установлена и успешно работает? Оно настаивает, что «Смарт Дельта Системс» не создала для Тульской области ничего нового, а использовала медицинскую информационную систему «Инфоклиника», которую компания разработала для частных поликлиник еще в 2005 году. Поэтому следователи посчитали, что и стоимость работ нулевая.

При этом по каким-то причинам не учитывается, что все работы проводились строго в соответствии с контрактом и техническим заданием.

Во-первых, в документах речь шла не о разработке новой системы, а адаптации имеющейся - в первую очередь потому, что это намного дешевле. Этот подрядчик внедрил, согласно контракту и техническому заданию «Инфоклинику» в региональную информационную систему здравоохранения: то есть, на тульском «железе», серверах и прочих мощностях, в сжатые сроки был развернут и заработал новый, готовый продукт.

Во-вторых, электронная регистратура заработала во всех 82 прописанных в контракте медучреждениях - еще в двух система была с расширенным функционалом. Остальные работы Правительство Тульской области планировало сделать само. Прошло несколько сотен ее испытаний по соответствующей методике. Для сотрудников медучреждений прошла презентация, а главное обучение. Весь медперсонал был обучен подведомственным учреждением комитета по информатизации.

Наконец, само Правительство Тульской области совершенно не считает себя потерпевшей стороной - система ведь работает, и это можно проверить в ее логах (текстовых файлах, в которых программа записывает какие-то события, которые с ней происходят - прим.ред.). Кроме того, власти региона предложили следствию независимую экспертизу, которую провели по РИСЗ, но следствие не стало приобщать ее к делу и отказало в приобщении. При этом в деле есть выводы Алексея Бабанина, учредителя коммерческой организации ООО «ЦЭКИ» - СК часто привлекает его к уголовным делам, связанным с государственными инфосистемами в приоритетном порядке, писал BFM. BFM даже провели собственное расследование о лже-экспертах. Важно отметить, что этот привлеченный эксперт, судя по материалам дела, оглашенным в зале заседания суда, даже не обладает элементарными знаниями английского языка на уровне школьной программы. Проводя экспертизу в одном из медучреждений Тульской области на экране монитора появилась запись на английском языке «Неверный пароль» и, не задав дополнительного вопроса, а есть ли доступ у сотрудника к данному модулю, эксперт делает выводы, что программа в этом учреждении не установлена. Глупее вывода быть не может.

Защита Контрабаева и Черноусова говорит о том, что следствие по новому уголовному делу было проведено с нарушениями - на это указывают, в первую очередь, показания свидетелей на суде. По их словам, следователь ставил вопросы о деле таким образом, что они могли дать только удобный ему ответ, а сам опрос проводился семь минут вместо заявленного в протоколе часа. Дошло до того, что часть показаний свидетелей просто повторяет друг друга - как в случае, например, с опрошенными Колденковой и Пчелинским, следует из стенограммы судебного заседания.

Также из показаний свидетелей в суде следует, что допрос следователем проводился с нарушениями, были озвучены моменты, когда одновременно допрашивались 2 сотрудника – руководитель и подчиненный, хотя в акте допроса это не указано.

Зачем так откровенно «шить» дело белыми нитками?

В чьих интересах это уголовное дело? Возможно, у кого- то есть интерес нанести удар по области? Регион довольно на хорошем счету, а по части модернизации здравоохранения вообще в лидерах. А Контрабаев и Черноусов - просто разменная монета. Но игра продолжается и может уже скоро все заговорят о новом министре Информатизации, господине Я.Ракове? Ведь именно в его период руководства с 2015 года министерство продолжает работать с компанией «Смарт Дельта Системс», заключает новые контракты в рамках требований федеральных структур, расширяет внедрение новых модулей продолжая тратить на это бюджетные деньги. Распоряжением Правительства Тульской области О вводе в эксплуатацию Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области за № 503-р от 08.08.2018 данный программный продукт был введен в эксплуатацию. А как же так, ведь, как заявляет сторона обвинения, продукта не существует, и Контрабаеву и Черноусову вменяют растрату денежных средств за контракт 2013 года. Так куда же продолжают уходить бюджетные деньги? Начиная с 2015 года по 2021 год заключаются новые контракты с этой компанией на техническую поддержку и развитие новых модулей и кому же вновь, спросите вы, платит нынешний министр Раков, как можно оплачивать то, чего в природе нет?

А может все намного проще. Кому то приглянулась перспективная, быстро развивающаяся компания «Смарт Дельта Системс», которая имеет имя на рынке ИТ, отличную репутацию, не задирает цены на свои услуги, а, напротив, экономит бюджетные деньги. Ведь в обвинении звучит «группа неустановленных лиц». Может, неустановленные лица решили таким образом отжать компанию, и мы сможем услышать имена этих неустановленных лиц?

Говорить о законности или справедливости обвинений еще рано, это установит суд, но уже сейчас очевидно - в уголовном деле множество нестыковок на всех уровнях. Система работает и является одной из лучших в стране по развитию информационных технологий по оценке Минздрава РФ. Сотни тысяч людей пользуются услугами данного продукта, Правительство Тульской области, что называется, не в претензии, а кто в претензии это еще предстоит выяснить…