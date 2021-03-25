«Я жертва Депардье»: молодая актриса публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Актриса и танцовщица Шарлотта Арнольд публично рассказала о том, что Жерар Депардье изнасиловал ее в 2018 году. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я жертва Депардье. Прошел целый год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Я больше не могу молчать», – пишет она.

По словам 25-летней актрисы, она хранила молчание несколько лет, однако оно «хоронит ее заживо».

Расследование изнасилования Шарлотты Арнольд было впервые закрыто летом 2020 года и возобновлено мировым судьей после девяти месяцев расследования. Юристы 72-летнего актера продолжают работу над этим делом, так как он свою вину отрицает.

В 2018 году сообщала, что дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже (тогда ее имя не раскрывалось). Позже прокуратура Парижа закрыла дело, так как не нашла состава преступления, однако девушка добилась его возобновления.