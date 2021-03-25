Психолог Вероника Степанова предложила пожизненно госпитализировать доцента-расчленителя Олега Соколова
Она считает, что в тюрьме ему не место
Скандально известная и самая популярная психолог ютуба Вероника Степанова заявила, что доцента-расчленителя Олега Соколова нужно не отправлять в тюрьму, а изучать.
По словам Степановой, Соколов — это «истерический психопат, который сильно алкоголизировался», и у которого наблюдается такие проявления алкоголизации как алкогольный делирий, деменция, нечеткая речь. «Ощущение, что от него пахнет алкоголем», - выразилась психолог. Она отметила, что и своих лошадей, и своих женщин Соколов бил только в состоянии алкогольного опьянения.
Степанова отметила, что поскольку Соколов пил долго, на протяжении 20 лет, с ним произошли большие метаморфозы, и экспертиза может выявить у него что угодно — и биполярное расстройство, и шизофрению. «Он душевнобольной человек, и должен отправляться в наши психиатрические клиники», - подчеркнула гуру психологии в Интернете.
Напомним, что экспертиза признала Соколова вменяемым, не страдающим психическими расстройствами.