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Искусственный интеллект должен проверять видеоигры на запрещенный контент. Такое предложение озвучил Роскомнадзор

Инициатива может привести к сложностям для разработчиков игр и к ограничению их доступности

Фото: pixabay

В Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ), подведомственном Роскомнадзору, предложили использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки контента видеоигр на запрещенную информацию. Об этом сообщил «Коммерсант», со ссылкой на исследование о мировом опыте использования нейросетей, которое написали в ГРЧЦ.

Как рассказал руководитель НТЦ ГРЧЦ Александр Федотов, в качестве примеров такой информации можно привести наличие в игре контента, содержащего детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков. 

По его словам, игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок. «Для изучения подобного контента можно потратить сотни или тысячи часов, что для человека сложно», – подчеркнул он. 

Продюсер студии по разработке видеоигр Owlcat Games Максим Фомичев объяснил, что в ГРЧЦ предлагают создать вспомогательную программу для автотестов, когда алгоритм сам «пробегает» по всем уровням игры и выдает отчет.

В ГРЧЦ уточнили, что ИИ может использоваться как рекомендательный сервис, но решение должно приниматься экспертом на основании всей имеющейся информации.

По мнению основателя портала rawg.io Гаджи Махтиева, инициатива приведет к сложностям для разработчиков игр и привести к ограничению доступности игры или платформ для их размещения по формальным признакам.

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