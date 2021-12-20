Банк России предложил запретить малоимущим хранить более 100 тысяч на спецвкладах

Зампред Центрального Банка Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных россиян суммой в 100 тыс. руб., передает РБК.

Как сообщается, речь идет о спецвкладах для граждан с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.

Специальный депозит смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения, которое создаст правительство. Отмечается также, что у человека может быть только один спецвклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, привлекательную доходность по вкладам могли бы обеспечить сами кредитные организации из своей прибыли или через повышенное отчисление дивидендов. При этом участники банковского рынка указывали на минусы таких продуктов, один из которых – риск снижения доходности, если уровень ставок в экономике и инфляция начнут снижаться.