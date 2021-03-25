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«А во сколько обходится ваша плитка?»: в сети указали мэру Москвы, что не надо считать траты на больных ковидом

Более того, россияне так и не поняли, каким образом за неделю тратят на больного четверть миллиона

Фото: Global Look Press

Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Больные, которые находятся в реанимации - на них больше затраты, легкие больные - меньше затраты, но если в среднем считать, то - где-то около 240 тысяч на человека. Значит, четверть миллиона - один больной в стационаре», - сказал Собянин.

При этом главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что стоимость тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 миллионов рублей и выше.

Реакция россиян, как на этот фильм, так и на эту фразу Собяинина в частности, получилась в соцсетях громкой. Потому что мэру тут же припомнили перекладываемую каждый год в столице плитку.

«Собянин, а сколько из бюджета было потрачено на твою плитку, которую перекладывали как сезонное явление?» - уточнил москвич.

«А во сколько нам, налогоплательщикам, обходится армия чиновников, издающих нелепые указы и распоряжения? Во сколько нам обошлась недавно «оптимизация» столичного здравоохранения и ликвидации под этим девизом, по словам мэра, «лишних» коек?», - продолжилась волна на мэра.

«Интересно, что Собянин там больным оказывает на 3000$, если время лечения в среднем 7 дней, дальше домой выкидывают, ой извините выписывают, - решил разобраться в озвученных цифрах экономист и не смог свести их. - Это 450 долларов в день, за антибиотики ценой 50 рублей? Может, он с ресторанов кормит родных граждан? Я думаю всем понятно, что на самом деле происходит. Вывод: чем больше «больных», тем больше вилла на Западе, тем круче яхта».
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