«А во сколько обходится ваша плитка?»: в сети указали мэру Москвы, что не надо считать траты на больных ковидом
Более того, россияне так и не поняли, каким образом за неделю тратят на больного четверть миллиона
Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Больные, которые находятся в реанимации - на них больше затраты, легкие больные - меньше затраты, но если в среднем считать, то - где-то около 240 тысяч на человека. Значит, четверть миллиона - один больной в стационаре», - сказал Собянин.
При этом главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что стоимость тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 миллионов рублей и выше.
Реакция россиян, как на этот фильм, так и на эту фразу Собяинина в частности, получилась в соцсетях громкой. Потому что мэру тут же припомнили перекладываемую каждый год в столице плитку.
«Собянин, а сколько из бюджета было потрачено на твою плитку, которую перекладывали как сезонное явление?» - уточнил москвич.
«А во сколько нам, налогоплательщикам, обходится армия чиновников, издающих нелепые указы и распоряжения? Во сколько нам обошлась недавно «оптимизация» столичного здравоохранения и ликвидации под этим девизом, по словам мэра, «лишних» коек?», - продолжилась волна на мэра.
«Интересно, что Собянин там больным оказывает на 3000$, если время лечения в среднем 7 дней, дальше домой выкидывают, ой извините выписывают, - решил разобраться в озвученных цифрах экономист и не смог свести их. - Это 450 долларов в день, за антибиотики ценой 50 рублей? Может, он с ресторанов кормит родных граждан? Я думаю всем понятно, что на самом деле происходит. Вывод: чем больше «больных», тем больше вилла на Западе, тем круче яхта».