На Урале учительница ударила ребенка. Местные защищают её, а полиция обещает всем сторонам по статье
Педагогу может грозить статья о побоях. В МВД уверены, что как бы ни вел себя ребенок, бить его недопустимо
В городе Березовский Свердловской области одна из учительниц школы №2 во время урока порвала тетрадь шестиклассника и ударила его по лицу. Случившееся заснял на видео один из его одноклассников. Хотя местные жители отмечают, что это уже не первый подобны случай, и по большей степени встают на сторону педагога, МВД напоминает, что это «недопустимое» поведение для преподавателя.
Что конкретно случилось перед этим, ясно не до конца. Судя по всему, ребенок пропустил момент, когда нужно было сдавать тетради, так как сидел в телефоне. Его одноклассник говорит, он также назвал преподавательницу на «ты», а в полиции дополняют, что он её ещё и обматерил, однако на самом видео этот момент не запечатлен.
При этом местные жители, как следует из мнений, собранных региональным изданием E1, в том числе люди, которые ранее учились у этого педагога, считают, что её вины здесь скорее нет.
«Проблема образования, что сейчас, что раньше, заключается в том, что ученики срывают уроки. Неважно, какими способами, а учителя, в свою очередь, всех жалеют. Как итог, мы получаем оборзевших школьников и доведенных до срыва учителей», — говорит один из них.
Директор школы Светлана Колпакова, в свою очередь, в своем кратком комментарии указывает на то, что это проблемный ребенок, а работа в образовательном учреждении продолжится в прежнем порядке.
Глава пресс-службы регионального отделения МВД Валерий Горелых объясняет, что существуют объективные факторы, указывающие на проблемы в воспитании ребенка: его мать с братом живет в Москве, а отец воспитывает его в одиночку, но из-за работы часто оставляет одного. Дефицит внимания к школьнику, как считают в полиции, «безусловно, сказывается на его поведении». В МВД, впрочем, признают, что такая «ответная» реакция преподавателя была «недопустимой».
После случившегося полиция проводит проверку, пока никаких обвинений выдвинуто не было. При этом, по мнению г-на Горелых, будет два административных дела. Первое, о ненадлежащем воспитании ребенка, — против его родителей, а второе, о побоях, — против учительницы.