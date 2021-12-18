На Урале учительница ударила ребенка. Местные защищают её, а полиция обещает всем сторонам по статье

При этом местные жители, как следует из мнений, собранных региональным изданием E1, в том числе люди, которые ранее учились у этого педагога, считают, что её вины здесь скорее нет.

«Проблема образования, что сейчас, что раньше, заключается в том, что ученики срывают уроки. Неважно, какими способами, а учителя, в свою очередь, всех жалеют. Как итог, мы получаем оборзевших школьников и доведенных до срыва учителей», — говорит один из них.

Директор школы Светлана Колпакова, в свою очередь, в своем кратком комментарии указывает на то, что это проблемный ребенок, а работа в образовательном учреждении продолжится в прежнем порядке.

Глава пресс-службы регионального отделения МВД Валерий Горелых объясняет, что существуют объективные факторы, указывающие на проблемы в воспитании ребенка: его мать с братом живет в Москве, а отец воспитывает его в одиночку, но из-за работы часто оставляет одного. Дефицит внимания к школьнику, как считают в полиции, «безусловно, сказывается на его поведении». В МВД, впрочем, признают, что такая «ответная» реакция преподавателя была «недопустимой».

После случившегося полиция проводит проверку, пока никаких обвинений выдвинуто не было. При этом, по мнению г-на Горелых, будет два административных дела. Первое, о ненадлежащем воспитании ребенка, — против его родителей, а второе, о побоях, — против учительницы.