Европа закрывается на омикрон, запрет работать в транспорте мигрантам, ГИБДД охотится на блогеров. Главное к 19 декабря

Глава Тюменской области Александр Моор запретил местным транспортным компаниям нанимать на работу мигрантов. Речь идет о работе в такси, в городском и пригородном транспорте, а также в грузовых перевозках. Ранее аналогичный запрет уже был введен в Ханты-Маскийском автономном округе, где также запретили мигрантам работать в табачных и алкогольных магазинах.

Предприниматель из России Владислав Клюшин экстрадирован в США властями Швейцарии в соответствии с решением суда. В США бизнесмена обвиняют в хакерских атаках на компании и инфраструктуру. Его задержали в Швейцарии, когда он прибыл туда с семьей на отдых, передает ТАСС. При этом требования России о его экстрадиции были отклонены, а требование РФ дождаться решения ЕСПЧ по данному вопросу до передачи властям США — проигнорированы. В дальнейшем ЕСПЧ Клюшину уже не поможет, так как США не входит в состав Совета Европы и не подчиняется Европейскому суду.

В Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением омикрон-варианта коронавируса. Его ввел мэр города Садик Хан. Кроме новой вспышки ковида в городе также наблюдаются массовые случаи заражения среди медиков и сотрудников госструктур. При этом среди госпитализированных чаще всего непривитые. Из-за того, что в стране 81% граждан вакцинированы, а 47% сделали третью, бустерную прививку, показатель смертности относительно низкий — на фоне десятков тысяч заболевших речь идет лишь о примерно сотне смертей в сутки.

С сегодняшнего дня жесткий локдаун вводится в Нидерландах. Премьер-министр страны Марк Рютте объявил о закрытии заведений общепита, школ, парикмахерских, спортзалов и других общественных заведений. В стране привиты 85%, но бустерные дозы вкололи лишь 9% населения.

Германия ввела двухнедельный карантин и ПЦР-тестирование для всех въезжающих в страну из Великобритании, которую там теперь квалифицируют как «инфицированную зону».

Для въезда в Австрию с 20 декабря понадобится отрицательный ПРЦ-тест, а также сертификат о вакцинации или свидетельство о том, что человек переболел ковидом. В случае, если отрицательного теста, сделанного не ранее трех дней назад, нет, въезжающих в страну посадят на карантин.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщают, что омикрон зафиксирован уже в 89 странах мира, и заражаемость им сейчас выше, чем дельтой. ВОЗ обеспокоена возможными перегрузками систем здравоохранения даже в развитых странах.

Вице-канцлер Германии и лидер партии «Зеленые» Роберт Хабек считает строительство «Северного потока-2» «геополитической ошибкой». Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Непонятно, сможет ли он [газопровод] начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — пояснил он, отметив, что кроме Австрии и Германии все страны Евросоюза выступали против проекта.

Возможные санкции против «Северного потока-2» будут рассматриваться Сенатом США 14 января.

ГИБДД Москвы сообщило о штрафах в отношении 150 блогеров, выкладывавших ролики с нарушением правил ПДД в Сеть. Всего речь идет о 600 случаях административного воздействия.

«В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД»,

— заявил глава столичного отделения ведомства Александр Быков (цитата по РИА Новости).