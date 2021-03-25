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Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться к Новому году

Больше всего новых заболевших за сутки выявлено в Москве – 2283 человека

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса, накануне сообщалось о 27 743 заболевших. За сутки также зафиксировано 1 076 летальных исходов (на 4 меньше, чем вчера), полностью выздоровел 38 041 человек, следует из данных оперштаба. 

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2283), Санкт-Петербурге (1997), Московской области (1683), Краснодарский край (749), Красноярском крае (655) и Пермском крае (642). 

За все время пандемии в стране выявлено 10 186 823 случаев коронавируса, зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

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