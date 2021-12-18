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В Китае на 136 году жизни умерла самая пожилая жительница земли

Официально ее возраст не подтвержден

Фото: Синьхуа

В возрасте 135 лет умерла самая пожилая китаянка Алимихан Сейти. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Гражданка Китая родилась 25 июня 1886 года. Она проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района, вела довольно активный образ жизни, занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, совершала регулярные прогулки и, несмотря на почтенные годы, помогала внукам ухаживать за правнуками.

В 2013 году Китайское общество геронтологов назвало ее в рейтинге десяти лучших именинников Китая, при этом Алимихан Сейти возглавила список в возрасте 127 лет.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей, в котором проживает много пожилых людей старше 90 лет. Местное правительство назначает врачей для каждой семьи старше 60 лет, бесплатное медицинское обследование один раз в год, а также распространяет «индивидуальные» аптечки для разных больных пожилых людей и ежемесячные субсидии для них. 

Необходимо отметить, что официально самым пожилым человеком планеты является француженка Жанна Кальман, она родилась 21 февраля 1875 и умерла 4 августа 1997. Она - старейшая из когда-либо живших на Земле людей и единственный человек, чей документально подтверждённый возраст на момент смерти превышает 120 лет.

Рубрика: Общество

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