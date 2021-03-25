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Пожар на строящемся корвете «Проворный» на заводе «Северная верфь» потушен

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

Фото: Вконтакте: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Возгорание на территории судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге полностью ликвидировано. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

О возгорании на строящемся военном корабле «Проворный» проекта 20385 стало известно вчера вечером. Позже пожару был присвоен четвертый ранг из пяти возможных. 

По предварительным данным, три человека пострадали, двое из них – сотрудники МЧС. В состоянии средней и легкой степени тяжести они были доставлены в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

На «Северной верфи» горит строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20385. Есть пострадавшие. Видео
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