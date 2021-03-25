Пожар на строящемся корвете «Проворный» на заводе «Северная верфь» потушен

Возгорание на территории судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге полностью ликвидировано. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

О возгорании на строящемся военном корабле «Проворный» проекта 20385 стало известно вчера вечером. Позже пожару был присвоен четвертый ранг из пяти возможных.

По предварительным данным, три человека пострадали, двое из них – сотрудники МЧС. В состоянии средней и легкой степени тяжести они были доставлены в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).