Названа причина невосприимчивости некоторых людей к COVID, Россия вышла из Договора по открытому небу и другие главные новости к утру субботы

Часть людей может быть невосприимчива к ковиду из-за перекрестного иммунитета, который они выработали после встречи с другими коронавирусами, передает URA.ru. Как рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, есть данные о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть еще четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 и защитить человека. Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев добавил, что ранние коронавирусы вызывали от 10 до 15% всех простудных заболеваний, и те люди, кто ими болел, не заражаются COVID-19, либо болеют легко.

Россия сегодня официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) и приостанавливает выполнение своих обязательств по соглашению. Как сообщает ТАСС, критическая ситуация вокруг ДОН возникла после выхода США из этого соглашения в ноябре 2020 года по решению президента Дональда Трампа. Попытки России и западных партнеров убедить американцев вернуться к выполнению ДОН не увенчались успехом, и в итоге 18 июня вступил в силу закон об отмене Россией соглашения. Согласно документу, РФ выходит из договора ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участницам. ДОН предоставлял его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

В 2022 году не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей. Как поясняют РИА Новости, граждане с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей должны будут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей. Впервые уплатить такой налог россияне должны в 2022 году (до 1 декабря) на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год. Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физлицу за год за минусом необлагаемого процентного дохода.

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион, который выпрыгнул из мешка с игрушками, её госпитализировали. Как сообщает Telegram-канале Mash. инцидент произошел в деревне Тарасково Наро-Фоминского района. По словам матери ребёнка, девочка высыпала игрушки из мешка, после чего на неё неожиданно выпрыгнуло животное и укусило в руку. Родители обработали место укуса до приезда врачей. Позже ей диагностировали токсическое воздействие яда, вкололи антидот и доставили в больницу. Сейчас с ней всё в порядке. Откуда скорпион появился в мешке для игрушек – неизвестно. В России скорпионы встречаются в Крыму, на российском Северном Кавказе, в низовьях Волги. Укус скорпиона чрезвычайно болезнен, ощущается сильнее, чем змеи, но у подавляющего большинства видов безвреден. Однако, некоторые виды представляют опасность для человека, и даже способны вызвать смертельный исход, особенно у детей.