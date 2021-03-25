Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:28

Названа причина невосприимчивости некоторых людей к COVID, Россия вышла из Договора по открытому небу и другие главные новости к утру субботы

Коротко о главных новостях к 18 декабря

Фото: pixabay/Global Look Press

Часть людей может быть невосприимчива к ковиду из-за перекрестного иммунитета, который они выработали после встречи с другими коронавирусами, передает URA.ru. Как рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, есть данные о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть еще четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 и защитить человека. Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев добавил, что ранние коронавирусы вызывали от 10 до 15% всех простудных заболеваний, и те люди, кто ими болел, не заражаются COVID-19, либо болеют легко. 

Россия сегодня официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) и приостанавливает выполнение своих обязательств по соглашению. Как сообщает ТАСС, критическая ситуация вокруг ДОН возникла после выхода США из этого соглашения в ноябре 2020 года по решению президента Дональда Трампа. Попытки России и западных партнеров убедить американцев вернуться к выполнению ДОН не увенчались успехом, и в итоге 18 июня вступил в силу закон об отмене Россией соглашения. Согласно документу, РФ выходит из договора ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участницам. ДОН предоставлял его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. 

В 2022 году не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей. Как поясняют РИА Новости, граждане с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей должны будут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей. Впервые уплатить такой налог россияне должны в 2022 году (до 1 декабря) на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год. Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физлицу за год за минусом необлагаемого процентного дохода.

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион, который выпрыгнул из мешка с игрушками, её госпитализировали. Как сообщает Telegram-канале Mash. инцидент произошел в деревне Тарасково Наро-Фоминского района. По словам матери ребёнка, девочка высыпала игрушки из мешка, после чего на неё неожиданно выпрыгнуло животное и укусило в руку. Родители обработали место укуса до приезда врачей. Позже ей диагностировали токсическое воздействие яда, вкололи антидот и доставили в больницу. Сейчас с ней всё в порядке. Откуда скорпион появился в мешке для игрушек – неизвестно. В России скорпионы встречаются в Крыму, на российском Северном Кавказе, в низовьях Волги. Укус скорпиона чрезвычайно болезнен, ощущается сильнее, чем змеи, но у подавляющего большинства видов безвреден. Однако, некоторые виды представляют опасность для человека, и даже способны вызвать смертельный исход, особенно у детей.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 17 часов назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Общество 10 часов назад

Новые иноагенты, «Усы Пескова» и ковид в Питере: новости к полуночи 17 декабря

Общество 11 часов назад

В Новгородской области к решению проблемы роста тарифов ЖКХ привлекли Сталина. УФАС это не понравилось

Политика 13 часов назад

Министр чрезвычайного почитания. Зиничеву посвящают памятники, улицы и газовые месторождения

Происшествия 13 часов назад

На «Северной верфи» горит строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20385. Есть пострадавшие. Видео

Общество 13 часов назад

В Минске открывают магазин под вывеской «Первый». В нем будут продавать футболки с цитатами Лукашенко

Политика 15 часов назад

Злобные Снегурочки как представление власти о прекрасном

Общество 15 часов назад

«В таком количестве они обречены»: Николай Сванидзе предсказывает снесение памятников Ленину

Происшествия 16 часов назад

В СИЗО отправлен тренер айкидо. В питерском парке в образе женщины он домогался до детей

Общество 16 часов назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 8

Происшествия 17 часов назад

Военнослужащий Польши перешел на сторону Беларуси: он просит политическое убежище

Происшествия 17 часов назад

Друг Джуны, экс-депутат Думы Вячеслав Лысаков прокомментировал убийство гадалки в Дагестане

Расследование 17 часов назад

Замечательный мужик едет строить в Геленджик: Зачем Абрамовичу понадобился стадион у Чёрного моря

Политика 18 часов назад

Сергей Обухов, КПРФ: Законопроект о QR-кодах может не дожить до второго чтения

Общество 18 часов назад

Чем опасно резкое похолодание для нашего здоровья

Общество 18 часов назад

«Следующий шаг - обыски по Watsapp?»: в сети спорят, нужно ли приложение «Народный инспектор»

Политика 19 часов назад

Роскомнадзор лишит россиян доступа к YouTube, если платформа не предоставит немцам доступ к RT

Политика 19 часов назад

Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Общество 20 часов назад

«А сделать хорошим не пробовали?» соцсети врезали Матвиенко за предложение приучать детей к тому, что все российское – хорошее

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика