ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию автомобилей из-за сбоя в работе

Сегодня ГИБДД приостановила оказание услуг россиянам из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России, сообщает портал «МВД медиа».

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД»

Как отмечается, сейчас специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

В министерстве подчеркнули, что подобные случаи являются единичными и при их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют.