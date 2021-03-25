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Сегодня, в 13:04

ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию автомобилей из-за сбоя в работе

Сейчас специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя

Фото: Global Look Press

Сегодня ГИБДД приостановила оказание услуг россиянам из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России, сообщает портал «МВД медиа».

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД»

Как отмечается, сейчас специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

В министерстве подчеркнули, что подобные случаи являются единичными и при их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют.

Теги: #ГИБДД, #сбой

Рубрика: Общество

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