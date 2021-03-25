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«А что по этому поводу думает «начальник транспортного цеха», мы узнаем 23 декабря»: в сети ответили Котякову

После заявления министра труда, россияне предположили, что Путин готовит под Новый год «аттракцион неслыханной щедрости» -13-ю выплату пенсионерам

Фото: Global Look Press

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», - сказал Котяков.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.

Как рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, - вещь хорошая. Он также обратил внимание, что «выплаты - это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров - нормальная пенсия».

Впрочем, в соцсетях после этой новости появилась теория, что это многоходовка к выступлению Путина 23 декабря – чтобы он лично объявил о предновогодней выплате пенсионерам.

«А разве у кого то были сомнения по этому поводу?» - отреагировал читатель на слова Котякова в начале дискуссии.

«Коть, дай денег… Коть...» - пошутила девушка.

«Совсем забыли про пенсионную реформу. Обещали повышение пенсионного возраста и значительную денежную прибавку к пенсии. Возраст уже увеличили. А где деньги?» - вспомнил пенсионер.

«Кто бы сомневался, что будет такой ответ. Понаотъедали физиономии, что в объектив не влезают, а пенсии индексируют ниже уровня инфляции, в нарушение Конституции. Как же, непорядок, что пенсионеры претендуют на часть пирога», - поддержал его коллега.

«Значит, готовится аттракцион невиданной щедрости от гаранта 23 декабря. Веселится и ликует весь народ», - предположил после ответа Котякова россиянин.
«Согласен. А что по этому поводу думает «начальник транспортного цеха» мы узнаем 23 декабря!» - в ожидании москвич.

«Котяков, а всем слабо?» - прозвучал риторический вопрос.

«Всем «давать», третий подборок «пропадет»!» - объяснили предыдущему комментатору.

«Если всем пенсионерам заплатить 13-ю пенсию, то на это уйдет почти вся премия Котякова», - ироничен студент.

«Ну, слава Богу, успокоили. Большинство в это не верило, но в душе боялось ошибиться», - пошутил напоследок учитель.

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