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«Вконтакте» предлагают наделить частью функций «Госуслуг» для оплаты штрафов и борьбы с анонимностью

Предлагается оплачивать через соцсеть автомобильные штрафы, пошлины, получать нужную справочную информацию и прочее

Фото: canva.com

Внедрить части функций портала «Госуслуги» на платформу «Вконтакте» для российских пользователей предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала «Госуслуги» на платформу «ВКонтакте» для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», – говорится в его обращении к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Автор считает, что подобная коллаборация дала бы пользователям возможность с большим удобством оплачивать, например, автомобильные штрафы, пошлины, получать нужную справочную информацию и производить коммуникацию с государственными органами власти.

По словам Петрова, это стало бы пробным шагом государства по наведению порядка в соцмедиа и борьбой с излишней анонимностью на просторах интернета. 

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