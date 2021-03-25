В России за сутки выявили менее 28 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 080 летальных исходов, полностью выздоровели еще 37 437 человек, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984), Московской области (1452), Красноярском крае (677), Нижегородская области (667) и Пермском крае (652).

За все время пандемии в стране выявлено 10 159 389 случаев коронавируса, зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек.