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В России за сутки выявили менее 28 тысяч заболевших COVID-19

За 16 декабря от заболевания скончалось 1 080 пациентов

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 080 летальных исходов, полностью выздоровели еще 37 437 человек, следует из данных оперштаба. 

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984), Московской области (1452), Красноярском крае (677), Нижегородская области (667) и Пермском крае (652). 

За все время пандемии в стране выявлено 10 159 389 случаев коронавируса, зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек.

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