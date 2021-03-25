В Новгородской области к решению проблемы роста тарифов ЖКХ привлекли Сталина. УФАС это не понравилось

На плакате со Сталиным и региональным министром Ириной Николаевой никаких конкретных надписей не было. Но Михаил Семёнов объяснил посыл:

«Очевидно, что изображение Сталина и министра ЖКХ И. Николаевой призывает внимательно посмотреть на результаты работы Николаевой. Найти причины, почему рост тарифов ЖКХ в нашей области значительно опережает средний рост тарифов в России (на мой взгляд, с большой долей вероятности, это коррупция). Устранить эти причины и привести рост тарифов к среднему росту тарифов по стране. Безусловно, снижение темпа роста тарифов приведёт к росту благосостояния населения области»

УФАС признал рекламу, размещённую Семёновым, ненадлежащей, наказывать его никак не стали, а также не выдавали предписания для утилизации баннера. Семёнов сам убрал его после скандала.

Но при этом почётный житель города Боровичи намерен оспорить решение надзорной инстанции в суде, чтобы реклама была признана социальной. «Чиновники ФАС считают рост благосостояния населения нашей области не общественно полезной целью и не в интересах государства», – делает вывод поклонник Сталина.

«Существует такой рейтинг качества жизни, сделанный на основании данных Росстата. Если пять лет назад мы были среди соседей – Ленинградская, Псковская, Вологодская, Тверская область – были на втором месте, то после пяти лет, мы упали на 12 позиций»

, – объяснял свою акцию Михаил Семёнов в интервью YouTube-каналу «Сталинград».

В городе Боровичи проживает чуть меньше 50 тысяч человек. Численность народонаселения стабильно снижается с 1987 года, когда в городе насчитывалось 69 тысяч человек.