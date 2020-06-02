В Минске открывают магазин под вывеской «Первый». В нем будут продавать футболки с цитатами Лукашенко

Пропагандистский мерч в торговом центре «Замок». «Так что, если вы в поиске креативного подарка на Новый Год - вам точно к нам», – говорится в зазывном объявлении.

Впервые футболку с особенным дизайном общественность увидела на пресс-секретаре Лукашенко Наталье Эйсмонт. На ней была цитата «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», которую Лукашенко сказал в разгар протестных акций после очередных выборов президента, где ЦИК Беларуси, по мнению многих, приписал политику более 80% голосов.