В Минске открывают магазин под вывеской «Первый». В нем будут продавать футболки с цитатами Лукашенко
«Президентами не становятся, президентами рождаются», – начертано на одном из принтов
Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к президенту Беларуси, анонсировал открытие магазина с мерчем Александра Лукашенко. Основной товар – футболки с цитатами Александра Лукашенко.
В том числе с такой антидемократичной фразой как «Президентами не становятся, президентами рождаются».
Пропагандистский мерч в торговом центре «Замок». «Так что, если вы в поиске креативного подарка на Новый Год - вам точно к нам», – говорится в зазывном объявлении.
Впервые футболку с особенным дизайном общественность увидела на пресс-секретаре Лукашенко Наталье Эйсмонт. На ней была цитата «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», которую Лукашенко сказал в разгар протестных акций после очередных выборов президента, где ЦИК Беларуси, по мнению многих, приписал политику более 80% голосов.
Напомним, что сейчас силовики Беларуси активно третируют участников прошлогодних протестов, заставляют их извиняться на камеру, иногда в унижающем достоинство виде.