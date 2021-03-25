Небоскребы, гигантские грибы, слон и водопад – так мэр Нижневартовска видит город в 2070 году

Мэр Нижневартовска Дмитрия Кощенко представил губернатору Югры проект развития города и доклад о том, как он будет выглядеть в 2070 году.

На презентации Кощенко изображен город будущего среди зелени. Он расположился на возвышенности, панельные дома заменили небоскребы, вокруг города идет дорога. Под ним растут гигантские грибы, водопад, перед городом расположена надпись Green City (зеленый город), пробегает слон, а над городом пролетает самолёт-кукурузник.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска рассказали «Подъёму», что данный слайд «иллюстрирует тематику доклада и не является проектом к реализации», а грибы ничего не обозначают.

Видео: Telegram-канал Baza.