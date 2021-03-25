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МВД накрыло нарколабораторию. На 700 кг наркотиков пришлось семь уголовных дел

Всего арестованы шесть человек, против них возбуждено семь дел. Найдено 700 кг наркотиков, под 100 кг мефедрона и почти 3 тонны прекурсоров

Фото: Пресс-центр МВД России

Во Владимирской области раскрыта деятельность подпольной лаборатории по производству запрещенных наркотических веществ, сообщает «МВД Медиа». На месте сотрудники полиции обнаружили 700 килограммов наркотиков, 63 килограмма мефедрона (синтетический наркотик) и 2,7 тонны прекурсоров (вещества, использующиеся при производстве наркотиков).

«Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти три тонны прекурсоров», — приводится заявление главы МВД Владимира Колокольцева.

В лаборатории были задержаны два «варщика», занимавшихся непосредственно созданием запрещенных веществ. Позднее следствие смогло выйти на след ещё двух молодых людей во Владимире и Смоленске, которые, по версии полиции, выполняли одновременно роль курьеров и хранили у себя партии товара. В их квартирах обнаружили 25 и 5 килограммов мефедрона соответственно. 

Ещё двое причастных к распространению товара были задержаны в Московской области. У них в автомобиле обнаружили ещё 10 килограммов наркотических веществ.

Все задержанные были отправлены судом в СИЗО. МВД возбудило сразу семь уголовных дел по факту хранения, распространения и производства запрещенных веществ.

Теги: #наркотики

Рубрика: Общество

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