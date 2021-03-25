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Какие выплаты получат россияне перед Новым годом, подорожание тарифов на сотовую связь: главное к утру пятницы

Коротко о главных новостях к 17 декабря

Фото: Global Look Press

Тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 8–10%. Как сообщают «Известия», рост цен на сотовую связь в 2020-м составил 10%, но в 2021 году тарифы почти не менялись. По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, рост цен может быть связан с тем, что операторы вынуждены постоянно вкладывать в развитие сетей для того, чтобы не допустить снижения качества связи и скорости мобильного доступа. Планируемое повышение тарифов также связывают с «аномально высоким ростом потребления мобильного интернета из-за пандемии», увеличившим издержки операторов на обслуживание сетей связи, и возросшим спросом на современные технологии, необходимостью больших инвестиций в их развитие, а также правовыми изменениями в отрасли и общей экономической ситуацией. 

До Нового года россияне получат пенсии и заработную плату за январь, премии, 13-ю зарплату. Как напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, все денежные выплаты производятся перед праздниками. 

«В соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии – это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», – цитирует ее URA.ru. 

ФРГ принимает решения по «Северному потоку – 2», не руководствуясь политикой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита ЕС, передает ТАСС. По его словам, речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции. Он также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о его соответствии европейскому законодательству в области энергетики. «Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», – добавил Шольц. Накануне постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация с российским газопроводом политизирована.

Европарламент призвал российские власти отозвать иск о ликвидации «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) и гарантировать безопасное продолжение его работы. Как отмечается на сайте парламента, депутаты осуждают неоднократные преследования и недавние политически мотивированные попытки российских властей закрыть два юридических лица правозащитной организации. Резолюция также призывает главу внешней политики ЕС Хосепа Боррелла ввести санкции в отношении российских должностных лиц, причастных к незаконным репрессиям в отношении организации и ее членов.

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