ФСБ нашла террориста в МИРЭА

В Москве был задержан студент МИРЭА, являющийся гражданином одной из среднеазиатских республик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности. Имя задержанного не приводится.

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в вербовке студентов Российского технического университета в ряды «Исламского государства»*. В релизе утверждается, что он якобы давно оправдывал террористическую деятельность и пропагандировал идеологи ИГ в Сети.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — комментируют произошедшее в ФСБ.

Отмечается, что студент активно выступал против традиционных форм ислама и призывал к открытой борьбе за халифат в Ираке и Сирии.

*«Исламское государство» объявлено в России террористической организацией и запрещено.