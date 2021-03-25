Евгений Черешнев: «Фейсбук знает, где и с кем вы изменяете жене»

Чипирование через вакцину – это бред?

– А как используют украденную цифровую личность?

– Люди часто думают: ну и пусть следят, я никому не нужен, у меня просто украли поведенческую и психологическую информацию. Но если вы сегодня рядовой сотрудник рядовой компании – это не значит, что через 10 лет вы не станете, например, кандидатом в президенты и тогда вся ваша подноготная всплывет. Поэтому первое негативное следствие – это возможный шантаж. Второе – из ваших визуальных, аудио и текстовых данных злоумышленники собирают в прямом смысле цифрового клона. Условно говоря, вашей маме звонит человек, который выглядит, как вы, говорит вашим голосом с вашими интонациями и просит какую-то конкретную вещь. Но есть позитивный сценарий – когда вы создаете своего двойника, чтобы он делал какие-то рутинные вещи за вас.

– Это как ваш биочип, который вы назвали «маленьким персональным терминатором»?

– Пока нет, но к этому стремимся. Такой добрый терминатор может потенциально превратиться в защитника наших персональных данных. Технологии развиваются такими темпами, что следить за этим невозможно. Количество угроз кибербезопасности постоянно растет. Люди уже не справляются с сотнями миллионов хакерских атак в год. Единственный способ защитить себя от мошенничества в сети, трекинга, социального инжиниринга, да и от банального спама – это создать машину, которая возьмет на себя эти функции.

– Вы как-то сказали, что роман «1984» Оруэлла на 70% исполнился и 30% в процессе. Что вы имеете в виду?

– В монологах Большой брат заявляет: единственный способ поддерживать мир в обществе – это война. И по факту нам постоянно навязывается война. Не важно с чем – с климатом, терроризмом, голодом, повторной колонизацией Африки. Плюс у Оруэлла, например, написано: «Невежество – это сила». В мире 5 млн. людей верят в плоскую Землю.

– И в чипирование через вакцину...

– Да-да. Кто в школе физику и химию не проспал, тот понимает, что это физически невозможно, элементарно нарушаются законы физики. Это означает, что у нас есть люди, которые не учатся, не хотят узнавать ничего нового, но у них есть мнение. Вы вдумайтесь в этот нонсенс! Мнения Стивена Хокинга или Илона Маска для многих имеет тот же вес, что и мнение блогера-невежды с образованием на уровне 3 класса. Я лично знаю людей, которые искренне думают, что Луна пустая, или что не было американцев на Луне. Если у вас нет базовых знаний и вы неспособны снимать лапшу с ушей, то вами легко манипулировать.

– Вы говорили о том, что надо использовать искусственный интеллект как инструмент, не давать ему штурвал. Мы еще контролируем ИИ?

– Пока мы еще контролируем. Однако такой баланс сил не может оставаться вечно – автономность систем только растет. Так, военные дроны уже могут патрулировать территорию, идентифицировать потенциального террориста по лицу, если достаточно низко летят. ИИ всегда попадает в цель. Единственная причина, почему сейчас до сих пор не стреляет человек – это этический момент. Но пройдут годы, уйдут из жизни зрители «Терминатора», в итоге мы делегируем и ответственность за уничтожение целей машинам. Когда можно будет все ошибки и человеческие жертвы свалить на технику – в этот момент произойдёт точка невозврата.