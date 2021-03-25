Евгений Черешнев: «Фейсбук знает, где и с кем вы изменяете жене»
Как мы одним кликом даем согласие использовать наши личные переписки, свой голос и историю покупок
Один из ведущих мировых визионеров и экспертов по big data, президент и основатель Biolink.Tech Евгений Черешнев уже давно живет в 22 веке. Он бросил вызов Гуглу и Фейсбуку, вживил в свою левую руку биочип и стал первым российским IT-спикером TED NewYork. В ноябре в издательстве «Альпина Паблишер» вышла его книга «Форма жизни №4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта».
Человек-киборг рассказал «Собеседнику» о том, что в современном мире давно пора забыть про приватность.
Тайны переписки больше нет
– Еще недавно интернет был синонимом свободы и вседозволенности, но что-то пошло не так. Как мы стали объектами тотальной слежки?
– Корни современного трекинга растут из двух вещей. Очевидно, что после 11 сентября американцы слетели с катушек в плане безопасности. Вторая история связана с провалом первого бизнеса в интернете, когда пользователи не захотели ни за что платить. Непонятно было почему контент в онлайне стоит столько же, сколько VHS или CD, которые можно пощупать, потрогать. Чтобы как-то изменить ситуацию, компании стали ставить датчики и пытались разобраться, почему кто-то платит, а кто-то нет. А когда увидели эффективность трекинга – уже не могли остановиться. Клиенту в момент решения об покупке, ты можешь дать аргумент, который будет драйвить подписку на сервис.
– В книге вы пишете, что бесплатного продукта не бывает. Плата за услуги Facebook, Google, Яндекса – доступ к нашим мозгам и выбору, к нашему «цифровому ДНК». Стоит ли удалить свой профиль из соцсетей?
– Это каждый сам должен решать за себя. Как минимум моя рекомендация – поменьше пользоваться кнопкой авторизации с помощью Facebook на других сервисах. Лучше придумать отдельный логин и пароль. Аккуратнее с участием в популярных бессмысленных тестах типа «Узнай, кто ты из Звёздных войн», которые получают доступ ко всем вашим фотографиям и публикациям. Facebook ничего не удалит из истории ваших действий в сети, компании доступна детальная статистика по вашему профилю и даже личная переписка в мессенджере.
– А как же тайна переписки?
– В том-то и дело, что эти компании не подчиняются некоторым жестким законам, как, например, сотовый оператор с его тайной переписки. Поэтому, собственно, операторы отстают от таких магнатов, как Facebook и Google, деятельность которых не так зарегулирована. Вся ваша переписка, фотографии, любые файлы в их облаках сохраняются навсегда. Я бы всем посоветовал прочитать хоть одно пользовательское соглашение. Там такой нечитабельный талмуд текста мелким шрифтом. Это отрезвляет. Facebook знает, где и с кем вы изменяете жене. Тот, кто владеет данными, тот владеет миром.
Понимаете, сегодня крайне проблематично составить конкуренцию Amazon. У новых бизнесов есть мозги, есть инновационные решения, но нет поведенческой базы и информации о миллиардах покупок конкретных людей и обстоятельствах, при которых они совершались. Благодаря такому массиву персональных данных, можно предсказать спрос и даже на него повлиять.
Защищены ли наши данные на «Госуслугах» и что там с QR-кодами?
– Чем грозит использование публичного бесплатного Wi-fi?
– Никто не может гарантировать безопасность бесплатного роутера. На нем нет пароля, шифрования, многофакторных проверок. Его можно взломать и перехватывать весь ваш трафик. Поэтому безопаснее выходить в сеть с телефона, чем с бесплатного WiFi, тем более интернет скоро будет 5G.
– Сейчас обсуждается тема введения QR-кодов, люди боятся утечки данных.
– Насколько я знаю, там временный идентификатор и обезличенная база. Проверяющий может получить бинарный ответ: зеленый или красный статус. Да и какую ценность на черном рынке может иметь список привитых и не привитых? Хакеры не смогут это монетизировать. Пока что.
– Зато неплохо монетизируются взломанные учетные записи на портале Госуслуг. В личном кабинете содержатся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, ОМС, сведения о недвижимости, банковские карты, цифровая подпись. С помощью этой информации мошенники могут украсть деньги и даже распоряжаться имуществом. Как защититься от утечки данных?
– Взломать могут все и всех. Кибербезопасность – это вечный процесс, нельзя защитить базы раз и навсегда на 100%. Это гонка брони и снаряда: хакеры предприняли новые атаки, тут же в ответ делают защиту. Хочется, чтобы государство немножко больше открылось к другим альтернативным вариантам решения вопросов кибербезопасности. Когда у тебя для ряда задач используются не централизованные базы данных, а зашифрованные распределенные реестры. Это сделает массу типов хакерских атак финансово неэффективными.
Чипирование через вакцину – это бред?
– А как используют украденную цифровую личность?
– Люди часто думают: ну и пусть следят, я никому не нужен, у меня просто украли поведенческую и психологическую информацию. Но если вы сегодня рядовой сотрудник рядовой компании – это не значит, что через 10 лет вы не станете, например, кандидатом в президенты и тогда вся ваша подноготная всплывет. Поэтому первое негативное следствие – это возможный шантаж. Второе – из ваших визуальных, аудио и текстовых данных злоумышленники собирают в прямом смысле цифрового клона. Условно говоря, вашей маме звонит человек, который выглядит, как вы, говорит вашим голосом с вашими интонациями и просит какую-то конкретную вещь. Но есть позитивный сценарий – когда вы создаете своего двойника, чтобы он делал какие-то рутинные вещи за вас.
– Это как ваш биочип, который вы назвали «маленьким персональным терминатором»?
– Пока нет, но к этому стремимся. Такой добрый терминатор может потенциально превратиться в защитника наших персональных данных. Технологии развиваются такими темпами, что следить за этим невозможно. Количество угроз кибербезопасности постоянно растет. Люди уже не справляются с сотнями миллионов хакерских атак в год. Единственный способ защитить себя от мошенничества в сети, трекинга, социального инжиниринга, да и от банального спама – это создать машину, которая возьмет на себя эти функции.
– Вы как-то сказали, что роман «1984» Оруэлла на 70% исполнился и 30% в процессе. Что вы имеете в виду?
– В монологах Большой брат заявляет: единственный способ поддерживать мир в обществе – это война. И по факту нам постоянно навязывается война. Не важно с чем – с климатом, терроризмом, голодом, повторной колонизацией Африки. Плюс у Оруэлла, например, написано: «Невежество – это сила». В мире 5 млн. людей верят в плоскую Землю.
– И в чипирование через вакцину...
– Да-да. Кто в школе физику и химию не проспал, тот понимает, что это физически невозможно, элементарно нарушаются законы физики. Это означает, что у нас есть люди, которые не учатся, не хотят узнавать ничего нового, но у них есть мнение. Вы вдумайтесь в этот нонсенс! Мнения Стивена Хокинга или Илона Маска для многих имеет тот же вес, что и мнение блогера-невежды с образованием на уровне 3 класса. Я лично знаю людей, которые искренне думают, что Луна пустая, или что не было американцев на Луне. Если у вас нет базовых знаний и вы неспособны снимать лапшу с ушей, то вами легко манипулировать.
– Вы говорили о том, что надо использовать искусственный интеллект как инструмент, не давать ему штурвал. Мы еще контролируем ИИ?
– Пока мы еще контролируем. Однако такой баланс сил не может оставаться вечно – автономность систем только растет. Так, военные дроны уже могут патрулировать территорию, идентифицировать потенциального террориста по лицу, если достаточно низко летят. ИИ всегда попадает в цель. Единственная причина, почему сейчас до сих пор не стреляет человек – это этический момент. Но пройдут годы, уйдут из жизни зрители «Терминатора», в итоге мы делегируем и ответственность за уничтожение целей машинам. Когда можно будет все ошибки и человеческие жертвы свалить на технику – в этот момент произойдёт точка невозврата.