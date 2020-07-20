«А сделать хорошим не пробовали?» соцсети врезали Матвиенко за предложение приучать детей к тому, что все российское – хорошее
Спикер Совфеда выступила на заседании по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей
Детей с ранних лет нужно приучать к тому, что российское – значит, хорошее, а в новогодние праздники можно подарить ребенку созданную в России игрушку или лакомство, сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передает РИА Новости.
Россияне на такой совет отреагировали агрессивно: «это должны не родители доказывать, а производители российских товаров качеством продукции», – отмечают пользователи соцсетей.
«Олигархи тоже пусть покупают всё российское, а не импортное»;
«А своих, что не приучили? Все за границами живут...»;
«Что из российского есть у Матвиенко?»;
«Это она в белье, костюмчике, косметике и ювелирке каких западных стран призвала? Может, креслице хоть отечественное?»;
«А сделать российское хорошим призывать не стала»;
«Если бы существовало что-нибудь российское, да ещё и хорошее, то и приучать не надо бы было»;
«Матвиенко призвала убеждать детей в том, что кучка экскрементов- это конфета, война - это мир, а свобода - рабство»;
«Надо не приучать, а доказывать примерами. А если их нет, то извините», – пишут возмущенные россияне.