Вакцина «Спутник V» может быть одобрена в первом квартале 2022 года, заявил в ВОЗ

Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена организацией в первом квартале 2022 года. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики. Мы не должны обращать внимание на страну происхождения. (...) Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», – сказал Клюге (цитата по ТАСС).