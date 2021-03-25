Вакцина «Спутник V» может быть одобрена в первом квартале 2022 года, заявил в ВОЗ
Это могут сделать после получения досье, которое будет направлено до конца года
Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена организацией в первом квартале 2022 года. Об этом он сообщил в интервью RT.
«Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики. Мы не должны обращать внимание на страну происхождения. (...) Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», – сказал Клюге (цитата по ТАСС).