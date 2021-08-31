В Ярославле главу военно-патриотического клуба оштрафовали на ₽5000 за перформанс его воспитанников «Смерть [геям]»

Мировой суд Ленинского района в городе Ярославле составил в отношении педагога допобразования протокол по статье о распространении информации, причиняющей вред здоровью детей.

В августе в соцсетях и СМИ распространились репортажные кадры с концерта в честь 20-летия военно-патриотического клуба «Десантник» в ДК имени Добрынина. На них воспитанники клуба разбивают кувалдой пополам газосиликатный блок с надписью «Смерть [геям]».

В итоге к ответственности привлекли главу клуба Андрея Палачева, пишет YarNews. Ему назначено минимальное наказание по статье – штраф 5000 рублей.

Сам Палачев тогда признавался в СМИ, что поддерживает гомофобные настроения воспитанников: «Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. [Геям] вообще в России делать нечего».

Позже издание 76.ru выяснило, что руководитель клуба ранее дважды был судим за покушение на жизнь и здоровье человека.