Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 22:35

В Ярославле главу военно-патриотического клуба оштрафовали на ₽5000 за перформанс его воспитанников «Смерть [геям]»

Ранее руководитель клуба заявлял, что поддерживает гомофобные настроения воспитанников

Фото: Vk-сообщество «Настоящий Лентач»

Мировой суд Ленинского района в городе Ярославле составил в отношении педагога допобразования протокол по статье о распространении информации, причиняющей вред здоровью детей.

В августе в соцсетях и СМИ распространились репортажные кадры с концерта в честь 20-летия военно-патриотического клуба «Десантник» в ДК имени Добрынина. На них воспитанники клуба разбивают кувалдой пополам газосиликатный блок с надписью «Смерть [геям]».

В итоге к ответственности привлекли главу клуба Андрея Палачева, пишет YarNews. Ему назначено минимальное наказание по статье – штраф 5000 рублей.

Сам Палачев тогда признавался в СМИ, что поддерживает гомофобные настроения воспитанников: «Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. [Геям] вообще в России делать нечего».

Позже издание 76.ru выяснило, что руководитель клуба ранее дважды был судим за покушение на жизнь и здоровье человека.

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 26 минут назад

«Союзмультфильм» без украинцев, извинения Сокурова и улыбка Малахова в Апатитах: новости к полуночи 16 декабря

Общество 1 час назад

В ковидном госпитале скончалась прооперировавшая себя участница ВОВ Клавдия Петрова

Общество 4 часа назад

Марию Алёхину задерживают за пост 2015 года про Александра Лукашенко

Политика 5 часов назад

«Доверят первому проходящему»: экс-глава Мурманска объяснил, почему нельзя доверять выборы мэра электорату

Общество 5 часов назад

«QR-коды раскалывают общество». Певцов объяснил, почему проголосовал против нового закона

Политика 5 часов назад

Кто из депутатов как проголосовал по закону о QR-кодах

Общество 5 часов назад

«Человеку с фамилией Штейн вменяют нацизм»: участницу Pussy Riot задержали в Москве

Общество 6 часов назад

В Саратове школьник пойдёт под статью УК за электронное письмо с угрозой вооружённого нападения на школу

Общество 6 часов назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 7

Политика 7 часов назад

Кулачные бои в парламенте

Общество 7 часов назад

Ева Меркачёва: «Прогон – это послание тем, кто живёт по понятиям и поддерживает кастовую систему»

Общество 7 часов назад

За 23 года в мордовской колонии умерло 70 пожизненно осуждённых. Почти всех хоронили в тюремной робе за счёт государства

Политика 7 часов назад

За что Вассерман полюбил Сталина

Расследование 7 часов назад

Как заработал миллионы психолог Андрей Курпатов, отправивший в СИЗО бывшего любовника

Общество 7 часов назад

Актёр Иван Краско просит помощи у Путина: жители Петербурга в плену снега и льда

Общество 8 часов назад

За шоу Навки в Дубае «Росконцерт» платил фигуристам в 9 раз больше, чем в России

Политика 8 часов назад

В Госдуме «отдельно и обстоятельно» изучат иностранное финансирование противников QR-кодов

Политика 8 часов назад

Коснется всех и каждого. О чем говорит новый закон о QR-кодах в общественных местах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика