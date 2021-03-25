В Саратове школьник пойдёт под статью УК за электронное письмо с угрозой вооружённого нападения на школу
14-летний ученик решил напугать руководство свой школы
В Саратове СКР завёл уголовное дело против 14-летнего подростка по статье о заведомо ложном сообщении о нападении на образовательное учреждение.
В середине октября молодой человек, находясь дома, решил «пошутить» над администрацией школы, где учится, и написал на электронную почту учреждения письмо с угрозами.
В письме ученик пообещал совершить вооружённое нападение на школу. В итоге отвечать подростку пришлось перед сотрудниками местного УФСБ, которые озаботились сообщением.
Сейчас проверка проводится в том числе в отношении качества воспитания в семье и контроля со стороны органов опеки.