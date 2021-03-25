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В Саратове школьник пойдёт под статью УК за электронное письмо с угрозой вооружённого нападения на школу

14-летний ученик решил напугать руководство свой школы

Фото: СК РФ

В Саратове СКР завёл уголовное дело против 14-летнего подростка по статье о заведомо ложном сообщении о нападении на образовательное учреждение.

В середине октября молодой человек, находясь дома, решил «пошутить» над администрацией школы, где учится, и написал на электронную почту учреждения письмо с угрозами.

В письме ученик пообещал совершить вооружённое нападение на школу. В итоге отвечать подростку пришлось перед сотрудниками местного УФСБ, которые озаботились сообщением.

Сейчас проверка проводится в том числе в отношении качества воспитания в семье и контроля со стороны органов опеки.

Теги: #дети

Рубрика: Общество

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